Skariolo objašnjavao zašto je izgubio od Džikića: "Kako to mislite? Pa to već imamo"

Serđo Skariolo je poslije poraza od Gruzije na startu Evrobasketa odgovarao na pitanja novinara, ali je prvo čestitao selektoru Aleksandru Džikiću.

Izvor: Youtube/FIBA Media/printscreen/MN Press

Selekcija Španije nije dobro krenula u odbranu titule evropskog prvaka na Eurobasketu 2025. U prvom meču grupne faze u Limasolu Gruzija na čelu sa selektorom Aleksandrom Džikićem pobijedila je branioca titule 83:69.

Odmah je čestitao srpskom stručnjaku Aleksandru Džikiću na tome kako je spremio svoj tim i kako je uspio da pobijedi na startu takmičenja. Preuzeo je odgovornost za poraz svoje ekipe.

"Prvo čestitam timu Gruzije i treneru Džikiću. Oni su jako iskusan tim, sa mnogo kvalitetnih igrača iz NBA i Evrolige. Jako su iskusni i zaslužili su pobjedu. Sa naše strane definitivno je moja greška što nisam mogao da pokažem mom timu i ubijedim ih da je ovaj tim mnogo viši, fizički jači od nas i da zbog toga moramo više da se potrudimo. Imali smo 16 skokova manje i to je moja krivica.Sa druge strane nismo igrali sa disciplinom i kohezijom koju ovakav meč zahtijeva. Ja razumijem da je polovini ovog tima ovo prva utakmica na ovom nivou, ali mislim da možemo da igramo bolje od ovoga. Pokušavali smo da se vratimo, ali nikada ih nismo ugrozili. Moramo da im stisnemo ruku i da se spremimo za naredni meč", rekao je Skariolo u uvodnom dijelu.

Srpski novinar Darko Dželetović je prvi dobio pitanje od organizatora konferencije za medije i odmah je pitao da li će Španija probati da sa dva klasična centra u narednom meču odgovori na fizikalnost rivala. Jusuf Nurkić i Kenan Kamenjaš će igrati vjerovatno u tandemu... Ipak istakao je Skariolo da je i ranije igrao sa dva visoka, a da je to radio i na meču sa Gruzijom.

"Kako to mislite sa dva visoka? Pa to imamo. Huančo (Ernangomez) i Santi (Aldama) su visoki. Oni imaju visinu, ali moramo da razmšljamo i ofanzivno, da raširimo teren... Vidjećemo, svaki meč je različit. Pogledaćemo ovaj meč, naučiti iz njega i pripremiti se za sljedeći", rekao je on.

Šta kažu igrači?

Huančo Ernangomez je sa 13 poena i 8 skokova bio jedan od rijetkih koji bi mogli da budu zadovoljni svojom partijom na ovom meču. Poslije meča je imao mnogo zamerkii na svoj nastup.

"Na svakom turniru prva utakmica je uvijek nezgodna, uvijek je teško ući u mentalitet turnira. Danas nismo bili spremni, zaslužili su da pobijede. Bili su mnogo bolji. Dug je turnir, pogledaćemo analizu i oporavićemo se. Vjerujem u ovaj tim. Nekada kada se trudite, date 100 odsto, ali je drugi tim talentovaniji i bolji to je ok, ali mislim da sada nismo bili ni blizu toga,. Bili smo jako, jako loši", rekao je on.

