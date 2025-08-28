Izrael stigao do prve pobjede na Eurobasketu - briljirali Roman i Deni!

Izrael je savladao ekipu Islanda na otvaranju Eurobasketa, najbolji pojedinci su bili Roman Sorkin i Deni Avdija.

Izvor: LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT / imago sportfotodienst / Profimedia

Drugi dan takmičenja na Eurobasketu počeo je rutinskom pobedom Izraela nad Islandom. Držala se nordijska selekcija sve do posljednjeg dijela meča, a onda je Izrael uspio da se odlijepi i na kraju je bilo 83:71. Dok je Gruzija hitala ka velikoj pobjedi protiv Španije momak sa Kosova i centar iz Bjelorusije donijeli su Izraelu pobjedu.

Uz naravno najboljeg igrača ovog tima Denija Avdiju koji je imao 20 poena i 9 skokova pobjedu je donio Roman Sorkin. Centar rođen u Minsku imao je 31 poena i 5 skokova, dok su svi ostali u timu pobednika bili mnogo slabiji. Bivši plej Partizana Jam Madar dao je 7 poena uz 6 asistencija. Kod Islanda Fridrikson je dao 17, a Hlinason 13 poena uz 14 skokova.

U prvom poluvremenu je Izrael uspio da stvori samo četiri poena prednosti, ali je u nastavku selekcija iz Azije širinom sastava i suvim kvalitetom uspjela da napravi veliku prednost i dođe do bitne pobede na startu.

Sada je Izrael prvi u svojoj grupi D, a do kraja dana nas tu čekaju mečevi Francuske i Belgije i Slovenije i Poljske. Izrael poslije ove pobjede može da ovjeri prolazak u drugu fazu u meču sa Poljskom u subotu od 20:30 časova, dok Island narednu utakmicu igra protiv Belgije za opstanak bilo kakvih šansi.

Pogledajte 00:45 Deni Avdija Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

