Posušje prodalo igrača u Švajcarsku: Luka Mikulić potpisao za Grashoper

Nije poznato koliko je novca dobilo Posušje.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Doskorašnji fudbaler Posušja Luka Mikulić novi je fudbaler Grashopera, potvrdio je švajcarski klub na društvenim mrežama.

Dvadesetogodišnji štoper potpisao je ugovor do 2030. godine, a kako su objasnili iz Švajcarske klubovi su se dogovorili da se ne iznose detalji o visini obeštećenja koje je dobilo Posušje.

Sportski direktor Grashopera Alan Suter nakon potvrde transfera je poručio:

“Luka je mlad igrač s mnogo talenta i jasnim potencijalom. Dovođenjem još jednog ljevaka u srcu odbrane dobijamo veću dubinu i time veću fleksibilnost na toj poziciji.“

Sam Luka Mikulić je poručio: „Veoma se radujem prilici da prvi put zaigram u inostranstvu i da se dalje razvijam. Želim se brzo uklopiti i jedva čekam da izađem na teren.“

Zanimljivo da je Mikulić, koji je mladi reprezentativac BiH, prošle sezone nosio dres Gruda kao posuđen igrač, a nakon samo šest mjeseci i 19 utakmica u ovoj sezoni ide u Švajcarsku.