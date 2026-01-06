Posušje prodalo igrača u Švajcarsku: Luka Mikulić potpisao za Grashoper

Nije poznato koliko je novca dobilo Posušje.
Doskorašnji fudbaler Posušja Luka Mikulić novi je fudbaler Grashopera, potvrdio je švajcarski klub na društvenim mrežama.
Dvadesetogodišnji štoper potpisao je ugovor do 2030. godine, a kako su objasnili iz Švajcarske klubovi su se dogovorili da se ne iznose detalji o visini obeštećenja koje je dobilo Posušje.
Sportski direktor Grashopera Alan Suter nakon potvrde transfera je poručio:
“Luka je mlad igrač s mnogo talenta i jasnim potencijalom. Dovođenjem još jednog ljevaka u srcu odbrane dobijamo veću dubinu i time veću fleksibilnost na toj poziciji.“
Sam Luka Mikulić je poručio: „Veoma se radujem prilici da prvi put zaigram u inostranstvu i da se dalje razvijam. Želim se brzo uklopiti i jedva čekam da izađem na teren.“
Zanimljivo da je Mikulić, koji je mladi reprezentativac BiH, prošle sezone nosio dres Gruda kao posuđen igrač, a nakon samo šest mjeseci i 19 utakmica u ovoj sezoni ide u Švajcarsku.