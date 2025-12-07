Borac u 18. kolu Premijer lige BiH dočekuje Posušje.

Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Borac u 18. kolu dočekuje Posušje, gdje će nastojati da ostvari trijumf i zadrži lidersku poziciju.

Iako je Posušje na samom dnu tabele, "crveno-plavi" svjesni su da moraju odigrati maksimalno oprezno. Pokazali su Posušaci da mogu da iznenade i najbolje (pobijedili Zrinjski 2:0 u Mostaru), tako da opuštanja ne smije biti.

To je u najavi meča istakao i šef stručnog štaba Vinko Marinović.

"Svaka utakmica je posebna priča, tako da ništa ne znači to što je Posušje posljednje na tabeli. Ovo prvenstvo pokazuje da su sve utakmice teške i da u svaku morate ući sa 101 odsto mogućnosti i pristupa da dobijete", rekao je, između ostalog, Marinović u najavi utakmice.

Meč sa Gradskog stadiona, koji počinje u 17.30




