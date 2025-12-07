logo
UŽIVO BORAC - POSUŠJE: Novi gol, 14. Juričićev u sezoni (VIDEO) 0

Borac u 18. kolu Premijer lige BiH dočekuje Posušje.

1.jpg

Borac u 18. kolu dočekuje Posušje, gdje će nastojati da ostvari trijumf i zadrži lidersku poziciju.

Iako je Posušje na samom dnu tabele, "crveno-plavi" svjesni su da moraju odigrati maksimalno oprezno. Pokazali su Posušaci da mogu da iznenade i najbolje (pobijedili Zrinjski 2:0 u Mostaru), tako da opuštanja ne smije biti.

To je u najavi meča istakao i šef stručnog štaba Vinko Marinović.

"Svaka utakmica je posebna priča, tako da ništa ne znači to što je Posušje posljednje na tabeli. Ovo prvenstvo pokazuje da su sve utakmice teške i da u svaku morate ući sa 101 odsto mogućnosti i pristupa da dobijete", rekao je, između ostalog, Marinović u najavi utakmice.

Meč sa Gradskog stadiona, koji počinje u 17.30, pratićemo uživo u tekstualnom prenosu, a detalje susreta potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".



18:55

66' - Žuti karton za Andačića

Fudbaler Posušja povukao je Jojića za dres i zaradio žuti karton.

18:50

59' - GOOOL!!! Pogađa Juričić, 3:1!

Borac vodi 3:1.

Hiroš je poslao idealan pas za Juričića, koji je izbjegao ofsajd zamku i postigao 14. gol u sezoni. 

Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

18:44

55' - Blagi pritisak Borca

Desetak minuta igre u nastavku, nema ozbiljnijih prilika, iako domačći fudbaleri imaju posjed i blagu terensku inicijativu.

18:33

46' - Počelo je drugo poluvrijeme

18:17

- Poluvrijeme -

Kraj zanimljivog prvog poluvremena, Borac ima gol prednosti.

Katić je autogolom omogućio vođstvo domaćinu, Domančić je pogodio za izjednačenje, a prednost Borcu osigurao je Ogrinec.

18:15

45' - Minut nadoknade

18:15

44' - Loš šut Ogrineca

Strijelac drugog gola za Borac mogao je ponovo da se upiše u strijelce, ali Ogrinec je iz povoljne situacije loše šutirao, nije bio ni blizu da ponovo ugrozi golmana gostiju.

18:11

40' - Bakljada Lešinara

Kratak prekid zbog bakljade navijača Borca Lešinara, jedna od baklji doletjela je blizu terena, tako da nema sumnje da Borac očekuje nova kazna Fudbalskog saveza BiH.

18:09

38' - Velika prilika za Posušje

Velika šansa da gosti ponovo dođu do izjednačenja.

Mulatov se oslobodio Saničanina, ubacio u peterac, a Berbić blokira šut Živkovića i lopta odlazi u korner.

18:04

33' - GOOOL!!! Borac ponovo vodi!

Hiroš je centrirao iz kornera, Ogrinec ju je zahvatio, prošla je ona pored Savića i završila u golu gostiju. Gol je pripisan Ogrinecu.

18:00

28' - Gužva na terenu

Kvržić je odgurnuo Kukavicu, nakon čega se stvorila gužva na sredini terena. Potrajao je prekid nekoliko minuta, a epilog svega - žuti karton za fudbalera Borca, ali i dvije opomene za nekoga na klupi gostiju.

17:54

24' - Prvi žuti karton

Raužan je prvi igrač upisan u bilježnicu sudije Kukića.

17:53

23' - Neugodno Posušje

Gosti očigledno nisu došli u Banjaluku da se brane, a to pokazuje i dosadašnji tok meča. Nije ih poremetio rani autogol, pa su vrlo brzo stigli do izjednačenja.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

17:51

21' - Pokušaj Kukavice

Nova prilika za goste, ovaj put šutirao je Kukavica, ali lopta odlazi pored gola Jurkasa.

17:46

15' - GOOOL!!! Neriješeno je

Posušje stiže do izjednačenja.

Domančić je šutirao iskosa sa desne strane, lopta je zakačila Rogana, malo promijenila smjer i Jurkas je savladan - 1:1.

17:44

14' - Prijeti Posušje

Mikulić je sada bio u dobroj situaciji, šutirao je, Jurkas je odbranio, ali se Živković našao u nedozvoljenoj poziciji, tako da od promjene rezultata svakako ne bi bilo ništa i da je lopta završila iza leđa golmana Borca.

17:36

5' - GOOOL!!! Borac vodi autogolom Katića!

Prva akcija i odmah gol, Borac je poveo!

Kvržić je ubacio sa desne strane, golman gostiju Denkoveski pokušao je da izbije loptu, ali je ona pogodila Katića, te se odbila u mrežu Posušaka.

17:30

1' - Počeo je meč na Gradskom stadionu

17:15

Remi u mostarskom derbiju

Dobre vijesti za Borac stižu iz Mostara - Zrinjski i Velež podijelili su bodove, pa tim Vinka Marinovića ima priliku da eventualnom pobjedom stekne prednost od tri boda u odnosu na "plemiće". Trenutno su Borac i Zrinjski bodovno izjednačeni.

17:13

SASTAVI:

  • BORAC: Jurkas, Saničanin, Juričić, Hiroš, Jojić, Rogan, Kvržić, Čavić, Berbić, Savić, Ogrinec. Trener: Vinko Marinović.
  • POSUŠJE: Denkovski, Braun, Mikulić, Katić, Andačić, Kukavica, Raužan, Domančić, Živković, Ćurdo, Mulato. Trener: Dario Bašić.
16:32

Ko sudi?

Armin Kukić iz Bugojna biće glavni arbitar na Gradskom stadionu, a u radu će mu pomagati Mirza Demir (Kakanj) i Dejan Lazić (Doboj). Četvrti sudija je Mirza Kazlagić iz Cazina. U VAR sobi su Danijel Perić iz Bijeljine i njegov pomoćnik Sreten Udovičić iz Prijedora.

16:19

Šta je rekao Vinko Marinović?

U najavi utakmice šef stručnog štaba "crveno-plavih" poručio je:

"Svaka utakmica je posebna priča, tako da ništa ne znači to što je Posušje posljednje na tabeli. Ovo prvenstvo pokazuje da su sve utakmice teške i da u svaku morate ući sa 101 odsto mogućnosti i pristupa da dobijete", rekao je, između ostalog, Marinović u najavi utakmice.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

16:17

Tabela

Pogledajte trenutno stanje na tabeli Premijer lige BiH.



16:16

Dobro došli u MONDO prenos uživo

UKRATKO

  • Borac - Posušje 3:1
