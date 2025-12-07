Borac u 18. kolu Premijer lige BiH dočekuje Posušje.
Borac u 18. kolu dočekuje Posušje, gdje će nastojati da ostvari trijumf i zadrži lidersku poziciju.
Iako je Posušje na samom dnu tabele, "crveno-plavi" svjesni su da moraju odigrati maksimalno oprezno. Pokazali su Posušaci da mogu da iznenade i najbolje (pobijedili Zrinjski 2:0 u Mostaru), tako da opuštanja ne smije biti.
To je u najavi meča istakao i šef stručnog štaba Vinko Marinović.
"Svaka utakmica je posebna priča, tako da ništa ne znači to što je Posušje posljednje na tabeli. Ovo prvenstvo pokazuje da su sve utakmice teške i da u svaku morate ući sa 101 odsto mogućnosti i pristupa da dobijete", rekao je, između ostalog, Marinović u najavi utakmice.
Meč sa Gradskog stadiona, koji počinje u 17.30, pratićemo uživo u tekstualnom prenosu, a detalje susreta potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".
66' - Žuti karton za Andačića
Fudbaler Posušja povukao je Jojića za dres i zaradio žuti karton.
59' - GOOOL!!! Pogađa Juričić, 3:1!
Borac vodi 3:1.
Hiroš je poslao idealan pas za Juričića, koji je izbjegao ofsajd zamku i postigao 14. gol u sezoni.Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić
55' - Blagi pritisak Borca
Desetak minuta igre u nastavku, nema ozbiljnijih prilika, iako domačći fudbaleri imaju posjed i blagu terensku inicijativu.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme
- Poluvrijeme -
Kraj zanimljivog prvog poluvremena, Borac ima gol prednosti.
Katić je autogolom omogućio vođstvo domaćinu, Domančić je pogodio za izjednačenje, a prednost Borcu osigurao je Ogrinec.
45' - Minut nadoknade
44' - Loš šut Ogrineca
Strijelac drugog gola za Borac mogao je ponovo da se upiše u strijelce, ali Ogrinec je iz povoljne situacije loše šutirao, nije bio ni blizu da ponovo ugrozi golmana gostiju.
40' - Bakljada Lešinara
Kratak prekid zbog bakljade navijača Borca Lešinara, jedna od baklji doletjela je blizu terena, tako da nema sumnje da Borac očekuje nova kazna Fudbalskog saveza BiH.
38' - Velika prilika za Posušje
Velika šansa da gosti ponovo dođu do izjednačenja.
Mulatov se oslobodio Saničanina, ubacio u peterac, a Berbić blokira šut Živkovića i lopta odlazi u korner.
33' - GOOOL!!! Borac ponovo vodi!
Hiroš je centrirao iz kornera, Ogrinec ju je zahvatio, prošla je ona pored Savića i završila u golu gostiju. Gol je pripisan Ogrinecu.
Borac vodi 2:1 protiv Posušja golom Sandija Ogrineca u 33. minutu#Borac#Posusje#Ogrinecpic.twitter.com/3rznA53ViP— Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)December 7, 2025
28' - Gužva na terenu
Kvržić je odgurnuo Kukavicu, nakon čega se stvorila gužva na sredini terena. Potrajao je prekid nekoliko minuta, a epilog svega - žuti karton za fudbalera Borca, ali i dvije opomene za nekoga na klupi gostiju.
24' - Prvi žuti karton
Raužan je prvi igrač upisan u bilježnicu sudije Kukića.
23' - Neugodno Posušje
Gosti očigledno nisu došli u Banjaluku da se brane, a to pokazuje i dosadašnji tok meča. Nije ih poremetio rani autogol, pa su vrlo brzo stigli do izjednačenja.Izvor: MONDO/Goran Arbutina
21' - Pokušaj Kukavice
Nova prilika za goste, ovaj put šutirao je Kukavica, ali lopta odlazi pored gola Jurkasa.
15' - GOOOL!!! Neriješeno je
Posušje stiže do izjednačenja.
Domančić je šutirao iskosa sa desne strane, lopta je zakačila Rogana, malo promijenila smjer i Jurkas je savladan - 1:1.
14' - Prijeti Posušje
Mikulić je sada bio u dobroj situaciji, šutirao je, Jurkas je odbranio, ali se Živković našao u nedozvoljenoj poziciji, tako da od promjene rezultata svakako ne bi bilo ništa i da je lopta završila iza leđa golmana Borca.
5' - GOOOL!!! Borac vodi autogolom Katića!
Prva akcija i odmah gol, Borac je poveo!
Kvržić je ubacio sa desne strane, golman gostiju Denkoveski pokušao je da izbije loptu, ali je ona pogodila Katića, te se odbila u mrežu Posušaka.
1' - Počeo je meč na Gradskom stadionu
Remi u mostarskom derbiju
Dobre vijesti za Borac stižu iz Mostara - Zrinjski i Velež podijelili su bodove, pa tim Vinka Marinovića ima priliku da eventualnom pobjedom stekne prednost od tri boda u odnosu na "plemiće". Trenutno su Borac i Zrinjski bodovno izjednačeni.
SASTAVI:
- BORAC: Jurkas, Saničanin, Juričić, Hiroš, Jojić, Rogan, Kvržić, Čavić, Berbić, Savić, Ogrinec. Trener: Vinko Marinović.
- POSUŠJE: Denkovski, Braun, Mikulić, Katić, Andačić, Kukavica, Raužan, Domančić, Živković, Ćurdo, Mulato. Trener: Dario Bašić.
Ko sudi?
Armin Kukić iz Bugojna biće glavni arbitar na Gradskom stadionu, a u radu će mu pomagati Mirza Demir (Kakanj) i Dejan Lazić (Doboj). Četvrti sudija je Mirza Kazlagić iz Cazina. U VAR sobi su Danijel Perić iz Bijeljine i njegov pomoćnik Sreten Udovičić iz Prijedora.
Šta je rekao Vinko Marinović?
U najavi utakmice šef stručnog štaba "crveno-plavih" poručio je:
"Svaka utakmica je posebna priča, tako da ništa ne znači to što je Posušje posljednje na tabeli. Ovo prvenstvo pokazuje da su sve utakmice teške i da u svaku morate ući sa 101 odsto mogućnosti i pristupa da dobijete", rekao je, između ostalog, Marinović u najavi utakmice.Izvor: Mondo/Haris Krhalić
Tabela
Pogledajte trenutno stanje na tabeli Premijer lige BiH.
- Borac - Posušje 3:1