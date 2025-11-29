logo
Trener Borca poslije pobjede nad Željom: Naučili smo lekciju iz prethodnih utakmica

Trener Borca poslije pobjede nad Željom: Naučili smo lekciju iz prethodnih utakmica

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Vinko Marinović, trener Borca, zadovoljan je pobjedom nad Željezničarom u Banjaluci u derbiju 16. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Vinko Marinović izjava nakon pobjede protiv Fk Željezničar Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Crveno-plavi su stigli do 11. pobjede ove sezone i vratili se na vrh tabele šampionata BiH sa bodom prednosti nas mostarskim Zrinjskim, koji u nedjelju dočekuje Posušje.

Borac je do pobjede nad Željom stigao zahvaljujući pogocima Luke Juričića i Miloša Jojića, dok je gol za goste sa "Grbavice" upisao Matej Cvetanoski, a sva tri pala su u prvom poluvremenu susreta na Gradskom stadionu u Banjaluci.

"Prije svega čestitke igračima na pobjedi. Mislim da je prvo polovrijeme bilo dosta dobro, dosta intenzivno, mi smo imali svoje prilike koje smo iskoristili. Na kraju, željezničar je došao do jednog, da kažemo malo neobičnog gola, dok je u drugom polovremenu bilo dosta tvrdo, bilo je dosta duel igre, dosta tih dugih lopti. Možda je jednu situaciju imao Željezničar, mi smo imali dvije, ali sve u svemu za nas jako bitna pobjeda", rekao je Marinović za "Arenu Sport".

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Prema njegovim riječima, Borac je naučio lekciju iz prethodna dva dvoboja sa sarajevskom ekipom, koja je prošle sezone i u prvom dijelu ove, napravila preokrete protiv Banjalučana i stizala do trijumfa.

"Prethodne dvije utakmice smo ispuštali prednost, ovo smo drugačije, priveli smo kraju na onaj način koji nama odgovara i mislim da smo zasluženo stigli do sva tri boda".

