Od 16 časova u Banjaluci će biti odigran derbi 16. kola Premijer lige BiH između Borca i Željezničara.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjalučki Borac danas od 16 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci dočekaće Željezničar u 102. međusobnom okršaju dva tima.

Derbi 16. kola Premijer lige BIH biće ujedno sudar drugoplasiranog i trećeplasiranog tima prvenstva, a tradicija je daleko na strani crveno-plavih, koji su u posljednjih sedam međusobnih ligaških odmjeravanja snaga sa Željezničarom pred banjalučkom publikom ostvarili šest pobjeda i remi!

"Malo bih se vratio na period prije pauze, ostvarili smo vrlo važnu pobjedu u derbiju protiv Širokog. To je jako bitna pobjeda za nas. Znamo da ima mnogo derbija u ovom sistemu takmičenja i sve te utakmice su bitne. Očekuje nas utakmica protiv Željezničara, zamo kakvo je rivalstvo između nas, svaki derbi ima specifičnu težinu pa i ovaj. Ono što mi želimo je da odigramo dobru utakmicu, da imamo kontrolu, to je ono što smo radili i mislim da je to jako dobro bilo u prošloj utakmici. Ono što još nedostaje je malo bolja efikasnost u tim šansama koje stvaramo, moramo da poboljšamo taj nivo koncentracije", rekao je Marinović u najavi meča.

Ipak, Željezničar je u posljednja tri meča ova dva kluba upisao dvije pobjede i remi, a sve tri utakmice odigrane su na Grbavici, a i Marinović je svjestan da njegov tim čeka težak meč.

"Željezničar je pokazao protiv Zrinjskog da ima kvalitet, bili su u minusu, ali i blizu osvajanja bodova. Znamo da nas očekuje teška utakmica protviv Željezničara, i prošla protiv njih je bila neizvjesna do samog kraja".

S druge strane, utakmicu sa optimizmom dočekuje i trener tima sa Grbavice Admir Adžem.

“Zbog odgođene utakmice protiv Sloge iz Doboja, za nas je ova pauza trajala malo duže, tri sedmice nismo imali takmičarske utakmice. Iskreno se nadam da neće ostaviti neke posljedice i optimizam mi daju treninzi, to jest rad igrača na treninzima, zaista sam zadovoljan kako momci rade“, poručio je Adžem u najavi.