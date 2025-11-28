Perica Ognjenović pred gostovanje Rudar Prijedora u Mostaru: Veliki respekt Veležu, ali možemo ih iznenaditi

Prijedorski Rudar u subotnjem meču 16. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine gostuje Veležu.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

"Rođeni" su u dobroj seriji i neporaženi su u posljednja četiri meča (tri pobjede i remi), ali su i Prijedorčani osokoljeni posljednjim pobjedama nad Posušjem i Sarajevom, pa i oni očekuju nastavak poziitivnog niza, koji im je osigurao osmu poziciju na tabeli sa 14 bodova.

Trener Rudara Perica Ognjenović istakao je da njegovi igrači u Mostar putuju potpuno spremni i s vjerom da mogu iznenaditi Velež.

"Neugodna su ekipa na svom terenu i očekuje nas teška utakmica. Prilazimo joj potpuno ozbiljno, kao i duelima protiv Sarajeva, Željezničara ili bilo kojeg drugog rivala. Imamo veliki respekt prema Veležu. Generalno smo dobro, zdravi smo i spremni", rekao je Ognjenović.

Dodatni vjetar u leđa prijedorske ekipe je i povratak golmana Miše Dubljanića, koji ponovo trenira punim intenzitetom. Velika konkurencija je i među čuvarima mreže - Vasilije Žunić briljirao je protiv Sarajeva, dok mladi Luka Dukić čeka svoju priliku.

Vezista Prijedorčana Tarik Ramić, koji je od septembra standardan u startnoj postavi, istakao je da ekipa iz sedmice u sedmicu djeluje sve bolje.

"Protiv Veleža u Prijedoru (1:3) mislim da smo igrali dobro, ali nas rezultat nije pratio. Protiv Zrinjskog smo bili skoro kompletni i vidio sam koliko ekipa može. Svi su tehnički potkovani, imamo odlične rotacije. Iz utakmice u utakmicu smo rasli, iako rezultat nije pratio našu igru. Posljednje dvije utakmice smo pobijedili i mislim da sada sve izgleda bolje", izjavio je Ramić i dodao da je odlična atmosfera u ekipi.

(MONDO)