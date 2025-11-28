logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istorijski meč na startu 16. kola Premijer lige BiH: Prvi put pod svjetlima reflektora u Doboju

Istorijski meč na startu 16. kola Premijer lige BiH: Prvi put pod svjetlima reflektora u Doboju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Sloge iz Doboja i bijeljinskog Radnika odmjeriće snage u petak od 18 časova u okviru 16. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Sloga Doboj Radnik Bijeljina prvi put pod svjetlima reflektora Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Duel dva premijerligaša iz Republike Srpske ući će u istoriju domaćeg fudbala jer će po prvi put Dobojlije i Semberci na stadionu "Luke" igrati pod svjetlima reflektora.

Time će svi klubovi iz Republike Srpske - Borac, Rudar Prijedor, Radnik i Sloga od danas moći da igraju utakmice i u večernjem terminu.

"Istorijski trenutak pred nama - PRVA UTAKMICA POD REFLEKTORIMA NA LUKAMA! Naša SLOGA MERIDIAN dočekuje ekipu Radnika i treba nam velika podrška sa tribina! Ulaz je BESPLATAN za sve naše navijače, a uz to vas čeka i topli napitak. Svi na stadion - Naprijed Sloga", saopšteno je iz dobojskog premijerligaša.

Inače, dobojski tim je pretposljednji na tabeli sa 13 bodova, dok je ekipa iz Bijeljine dvije pozicije iznad sa četiri boda više.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sloga Doboj FK Radnik Bijeljina Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC