Istorijski meč na startu 16. kola Premijer lige BiH: Prvi put pod svjetlima reflektora u Doboju

Fudbaleri Sloge iz Doboja i bijeljinskog Radnika odmjeriće snage u petak od 18 časova u okviru 16. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Duel dva premijerligaša iz Republike Srpske ući će u istoriju domaćeg fudbala jer će po prvi put Dobojlije i Semberci na stadionu "Luke" igrati pod svjetlima reflektora.

Time će svi klubovi iz Republike Srpske - Borac, Rudar Prijedor, Radnik i Sloga od danas moći da igraju utakmice i u večernjem terminu.

"Istorijski trenutak pred nama - PRVA UTAKMICA POD REFLEKTORIMA NA LUKAMA! Naša SLOGA MERIDIAN dočekuje ekipu Radnika i treba nam velika podrška sa tribina! Ulaz je BESPLATAN za sve naše navijače, a uz to vas čeka i topli napitak. Svi na stadion - Naprijed Sloga", saopšteno je iz dobojskog premijerligaša.

Inače, dobojski tim je pretposljednji na tabeli sa 13 bodova, dok je ekipa iz Bijeljine dvije pozicije iznad sa četiri boda više.

(MONDO)