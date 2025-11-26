logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tradicija daleko na strani Borca: "Željo" osam godina nije osvojio tri boda u Banjaluci!

Tradicija daleko na strani Borca: "Željo" osam godina nije osvojio tri boda u Banjaluci!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

U posljednjih sedam ligaških odmjeravanja snaga u Banjaluci, tim sa Grbavice je samo jednom uspio da izbjegne poraz...

Borac nije osam godina izgubio od Željezničara u Banjaluci Izvor: Mondo/Slaven Petković

Derbi 16. kola Premijer lige BiH odigraće u subotu na Gradskom stadionu Borac i Željezničar (16.00).

Biće to sudar drugoplasiranog i trećeplasiranog tima prvenstva, a tradicija je daleko na strani crveno-plavih, koji su u posljednjih sedam međusobnih ligaških odmjeravanja snaga sa Željezničarom pred banjalučkom publikom ostvarili šest pobjeda i remi!

Sjajan niz rezultata protiv starijeg sarajevskog premijerligaša Borac je započeo 6. oktobra 2019. godine, kada je bilo 3:0. Devetog novembra 2020. godine meč je završen rezultatom 4:3, da bi 4. oktobra 2021. godine Željezničar izvojevao remi (1:1).

Nakon te podjele bodova, Borac je potom nanizao četiri pobjede u Banjaluci protiv subotnjeg rivala. U avgustu 2022. godine bilo je 2:1, u aprilu 2023. godine 2:0, u novembru 2023. godine 3:2, a prošle godine u oktobru 1:0.

Posljednji put je Željezničar tri boda u Banjaluci osvojio 19. novembra 2017. godine, kada je došao do pobjede (0:1) pogotkom Asima Zeca.

POSLJEDNJIH SEDAM LIGAŠKIH DUELA BORCA I ŽELJEZNIČARA U BANALUCI

6. oktobar 2019. Borac – Željezničar 3:0

9. novembar 2020. Borac – Željezničar 4:3

4. oktobar 2021. Borac – Željezničar 1:1

20. avgust 2022. Borac – Željezničar 2:1

27. april 2023. Borac – Željezničar 2:0

12. novembar 2023. Borac – Željezničar 3:2

20. oktobar 2024. Borac – Željezničar 1:0

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac FK Željezničar Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC