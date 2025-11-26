Tradicija daleko na strani Borca: "Željo" osam godina nije osvojio tri boda u Banjaluci!

U posljednjih sedam ligaških odmjeravanja snaga u Banjaluci, tim sa Grbavice je samo jednom uspio da izbjegne poraz...

Derbi 16. kola Premijer lige BiH odigraće u subotu na Gradskom stadionu Borac i Željezničar (16.00).

Biće to sudar drugoplasiranog i trećeplasiranog tima prvenstva, a tradicija je daleko na strani crveno-plavih, koji su u posljednjih sedam međusobnih ligaških odmjeravanja snaga sa Željezničarom pred banjalučkom publikom ostvarili šest pobjeda i remi!

Sjajan niz rezultata protiv starijeg sarajevskog premijerligaša Borac je započeo 6. oktobra 2019. godine, kada je bilo 3:0. Devetog novembra 2020. godine meč je završen rezultatom 4:3, da bi 4. oktobra 2021. godine Željezničar izvojevao remi (1:1).

Nakon te podjele bodova, Borac je potom nanizao četiri pobjede u Banjaluci protiv subotnjeg rivala. U avgustu 2022. godine bilo je 2:1, u aprilu 2023. godine 2:0, u novembru 2023. godine 3:2, a prošle godine u oktobru 1:0.

Posljednji put je Željezničar tri boda u Banjaluci osvojio 19. novembra 2017. godine, kada je došao do pobjede (0:1) pogotkom Asima Zeca.

POSLJEDNJIH SEDAM LIGAŠKIH DUELA BORCA I ŽELJEZNIČARA U BANALUCI

6. oktobar 2019. Borac – Željezničar 3:0

9. novembar 2020. Borac – Željezničar 4:3

4. oktobar 2021. Borac – Željezničar 1:1

20. avgust 2022. Borac – Željezničar 2:1

27. april 2023. Borac – Željezničar 2:0

12. novembar 2023. Borac – Željezničar 3:2

20. oktobar 2024. Borac – Željezničar 1:0

