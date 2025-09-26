logo
Legenda Želje za MONDO: Borac napravio veliki iskorak, vidi se ozbiljan rad

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Haris Škoro, legendarni napadač Željezničara, Dinama, Torina i Ciriha, osvrnuo se na svoju bogatu karijeru i komentarisao aktuelni trenutak bh. fudbala, ističući pohvale na račun Borca iz Banjaluke.

Haris Škoro za MONDO: Borac je napravio sjajan iskorak, vidi se ozbiljan rad Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Godine 1987. prelazak iz Željezničara u Dinamo Zagreb bio je tada najveći transfer u istoriji jugoslovenskog fudbala. Škoro ističe da je to bio veliki korak u njegovoj karijeri.

"U to vrijeme to je bio jako veliki transfer. Naravno, iz današnje perspektive te cifre djeluju smiješno, ali za mene je to bio veliki iskorak. Dinamo je tada bio organizovaniji i jači klub, iako mi je Željo uvijek ostao najdraži."

Nakon Dinama, karijeru je nastavio u italijanskom Torinu, u to vrijeme jednoj od najjačih liga svijeta, a potom i u švajcarskom Cirihu, gdje je i završio igračku karijeru.

"Moglo je možda drugačije, ali kad pogledam unazad – imao sam lijepu karijeru. U Italiji sam proveo tri nezaboravne godine, a Švajcarska je bila prirodan završetak. Sve u svemu, zadovoljan sam."

Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 15 nastupa, što ostavlja utisak da je moglo biti i više, ali Škoro s tim danas nema problema.

"Svi osjećaju da su mogli više, tako i ja. Konkurencija je bila ogromna, a i okolnosti nisu uvijek bile na mojoj strani. Prihvatam to onako kako jeste."

Kao pozitivan primjer kluba koji ozbiljno napreduje na međunarodnoj sceni, Škoro je na konferenciji za štampu Simposar 2025. spomenuo banjalučki Borac, što je potvrdio i našem portalu.

"Borac je u posljednje dvije godine napravio veliki iskorak. Vidi se da se radi ozbiljno i profesionalno. Prije njih to je bio Zrinjski, i nadam se da će i drugi klubovi krenuti tim putem. Važno je da naši klubovi pokažu da mogu igrati protiv evropskih ekipa i prolaziti pretkola. To nije važno samo za fudbal, već i za cjelokupni sport u BiH – i za samopouzdanje."

(MONDO)

Tagovi

FK Borac FK Željezničar fudbal Haris Škoro

