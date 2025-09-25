logo
Male neugodnosti za organizatore Simposara 2025: Otkazano učešće Dragana Stojkovića Piksija i Dragana Džajića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

Iako su u najavama ovogodišnjeg Simposara 2025. bili istaknuti kao posebni gosti, Dragan Stojković Piksi i Dragan Džajić neće prisustvovati događaju – potvrđeno je na zvaničnoj pres-konferenciji.

Dragan Stojković Piksi i Dragan Džajić otkazali učešće na Simposar u Sarajevu Izvor: MN PRESS

Organizator Simposara, Sabahudin Topalbećirović dao je kratko objašnjenje zbog kojih je njihovo prisustvo otkazano.

“Bili su potvrđeni, uvršteni na spisak i sve je bilo dogovoreno. Međutim, nakon što su se vratili iz žrijeba za Ligu nacija u Parizu, Fudbalski savez Srbije nas je obavijestio da njih dvojica ipak neće doći. Nisu naveli konkretne razloge, mogu samo da pretpostavljam. Objašnjavam to da ljudi ne žele da se u ovom trenutku pojavljaju bilo gdje", rekao je Topalbećirović.

Popularni Baho je pojasnio da Dragan Džajić ima i zdravstvenih problema, što mu je u razgovoru lično potvrdio.

“Džajić nas je nazvao, izvinio se i rekao da ne može doći zbog zdravlja. Što se tiče Piksija, nikakvo konkretno objašnjenje nismo dobili. Ostali su nam, da tako kažem, dužni,” poručio je organizator Simposara 2025.

Iako je ovo otkazivanje nesumnjivo proizvelo određene neugodnosti za organizacijski tim, program Simposara ostaje izuzetno bogat, s brojnim drugim zvučnim imenima iz svijeta sporta.

(MONDO)

KAD ĆE OSTAVKE?

Gdje su ostavke ove dvojice i Radujka nakon posljednje katastrofe?

