Simposar po 14. put okupio sportske legende u Sarajevu: "Najveća manifestacija ovakvog tipa u regionu"

U Sarajevu u petak počinje 14. izdanje Međunarodnog sportskog simpozijuma "Simposar 2025", koji će i ove godine okupiti elitna imena iz svijeta sporta, novinarstva i biznisa.

Ovaj prestižni događaj, koji traje tri dana, odavno je prešao lokalne i regionalne granice, postavši jedno od najvažnijih okupljanja sportskih profesionalaca u jugoistočnoj Evropi.

Na današnjoj zvaničnoj pres-konferenciji, predstavljeni su neki od ključnih učesnika ovogodišnjeg Simposara, uključujući legende fudbala Bosne i Hercegovine Harisa Škoru i Mirzu Kapetanovića, cijenjenog sportskog radnika Romea Jozaka, te glavnog organizatora i "alfa i omegu" projekta, Sabahudina Topalbećirovića.

“Simposar je postao više od simpozijuma – on je postao institucija sportskog znanja i okupljanja. Ove godine, imamo možda i najjači spisak gostiju do sada,” rekao je popularni Baho i podvukao da je najvažniji cilj svakog dosad, pa i ovog 14. simpozijuma edukacija.

"Cilj je da svi vi koji ste u sportu direktno ili indirektno nešto naučite, da se edukujete, a najbolja prilika za to je zaista ovaj Simposar, jer dovodi vrhunske goste od kojih ćete moći puno toga da naučite. To je uvijek naš cilj, a svake godine samo rastemo, javljaju nam se ljudi iz cijelog svijeta. Tako nam u goste dolazi organizacija iz Saudijske Arabije koja se bavi na izvjestan način organizacijom Mundijal 2034. godinr s kojom ćemo potpisati memorandum o saradnji. Takođe stižu nam ljudi iz Dubaija, kao i plejada gostiju iz regiona".

Na Simposaru će učestvovati niz poznatih fudbalskih, ali i drugih sportskih imena: Hristo Stoičkov – osvajač Zlatne lopte 1994. godine, Žan-Mari Pfaf – legendarni belgijski golman, Niko Kranjčar, Joško Jeličić, Rade Bogdanović, Dubravko Barbarić, Dejan Kamenjašević, Edin Mujčin, Aljoša Asanović, kao i brojni novinari, treneri i sportski radnici iz cijelog regiona i svijeta".

Osim tematskih panela o razvoju sporta, marketingu, radu s mladima i internacionalnim transferima, učesnici će imati priliku prisustvovati gala večeri i brojnim neformalnim susretima.

“Simposar nije samo događaj. To je emocija. To je prilika da podijelimo znanje, iskustvo, ali i da vratimo dio onog duha koji je sport nekad imao - zajedništvo,” poručio je Romeo Jozak, nekadašnji direktor u Hrvatskom nogometnom savezu.

Haris Škoro, nekadašnji napadač Željezničara, Dinama i Torina najprije se zahvalio na pozivu i istakao da je počastvovan što je dio ovakve manifestacije.

"Mislim da je Simposar učinio mnogo na promociji grada i sporta u Sarajevu", dodao je Škoro.

Nekada njegov ljuti rival iz Sarajeva Mirza Kapetanović, takođe je pohvalno o manifestaciji kao i novinaru Topalbećiroviću, kojeg poznaje još iz doba kad je igrao u piniorima "bordo" tima.

Svečano otvaranje zakazano je za petak u 18:30 u Sarajevu, dok su paneli planirani za subotu od 10:00 do 17:00 sati.

Počinje 14. Simposar koji će Sarajevo staviti u centar sportske mape regiona.pic.twitter.com/klVPJ3zEWO — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)September 25, 2025

