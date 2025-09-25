Nair Tiknizjan se više puta uspavao za timske sastanke Crvene zvezde i na to mu je skrenuta pažnja.
Nair Tiknizjan stigao je ovog leta u Crvenu zvezdu iz ruske Lokomotive i odmah na pripremama vidjelo se da je "zapet kao puška" čime je nagovijestio da će biti veliko pojačanje. Međutim, čini se da je njegova forma u padu i da ne blista toliko kao što je bilo u ljetnim mesecima.
Iako i dalje solidno pomaže u napadu, doduše to se ne vidi toliko kroz konkretan učinak, više problema ima u odbrani, dok se čini nije sasvim ni prilagodio na život u Srbiji.
"Uspava se za sastanak, ribali ga veterani": Milojević ima problem sa jednim igračem Zvezde
Prema informacijama "Mozzart Sporta", Tiknizjan je postao problem Vladana Milojevića jer je već navodno nekoliko puta kasnio na timske sastanke i analize stručnog štaba jer se uspavao. Iako nije izgubio povjerenje trenera, stariji saigrači su ga ribali za to i skrenuli mu pažnju da to ne radi. Arnautović, Katai i Ivanić su razgovarali sa njim, obaviještena je i vrhuška kluba, a sada je na Jermenu da se uozbilji.
Odigrao je protiv Seltika daleko bolji meč nego protiv Partizana u "vječitom" derbiju, gdje je zamijenjen već na poluvremenu, a pravi izazov imaće naredne nedelje na gostovanju Portu (2. oktobar).
Tiknizjan postao Srbin za 88 danaIzvor: Michal Dubiel/IPA Sport / ipa-ag
Nair Tiknizjan je reprezentativac Jermenije, koji poseduje i ruski pasoš, dok je od prije nekoliko dana i državljanin Srbije. Na osnovu rešenja koje je potpisao predsednik Vlade Srbije Đuro Macut - Tiknizjan je po ubrzanom postupku dobio srpske papire i time je jasno pokazana namjera Zvezde da ga zadrži dugo u klubu.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!