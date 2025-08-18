Gruzijac iz Crvene zvezde pozvao navijače na meč Lige šampiona

Na stadion "Rajko Mitić" stigle su lopte Lige šampiona, uskoro će i "mušema". Zvezda se sprema za veliki dvomeč protiv Pafosa.

Izvor: Instagram/crvenazvezdafk

FK Crvena zvezda sprema se za utakmice sezone protiv Pafosa. Ovog utorka, kao i narednog, srpski i kiparski prvak odlučiće u međusobnom meču ko će u Ligu šampiona, a sa "Marakane" pozivaju navijače da im pomognu.

Gruzijac Nair Tiknizjan tim povodom poslao je poruku navijačima na srpskom jeziku: "Hoću svoju prvu Ligu šampiona, vi ste mi potrebni za to. Cigani, vidimo se u utorak".

Na stadion Crvene zvezde stigle su i zvanične lopte Lige šampiona, dolazi i "mušema" i svi elementi koji će podsjetiti navijače da je ulog najjače klupsko takmičenje na svijetu.

(MONDO)