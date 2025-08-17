Crvena zvezda ispraća Den Tanu: Evo gde će i kada biti sahranjen bivši predsjednik crveno-bijelih

Komemoracija bivšem predsjedniku crveno-bijelih biće održana na stadionu "Rajko Mitić" u utorak, na dan kada će biti sahranjen.

Pokojni Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Den Tana, biće sahranjen u Beogradu u utorak 19. avgusta na Novom groblju, a opelo počinje u 12 časova. Prije toga, od 10 časova, u njegovu čast Zvezda će organizovati komemoraciju na stadionu "Rajko Mitić", gdje je bio predsjednik crveno-bijelih 2008. i 2009. godine.

Den Tana bio je fudbaler Crvene zvezde, istaknuti sportski radnik i biznismen koji je u Americi ostvario veliki uspjeh na području ugostiteljstva i filma.

"Bio je istaknuti sportski radnik i patriota, uvijek poštovan i cijenjen širom svijeta. Tokom devedesetih godina priključio se radu Fudbalskog saveza Jugoslavije, a sve sa ciljem da se ostvare što bolji rezultati na kontinentalnom i Svjetskom prvenstvu. Obavljao je funkciju predsjednika Crvene zvezde, kao vršilac dužnosti, od 2. septembra 2008. godine, a potom je bio prvi čovjek kluba zvanično od novembra 2008. godine, pa do 23. aprila 2009. godine. FK Crvena zvezda izražava duboko i iskreno saučešće porodici Tanasijević", piše u oproštaju kluba od svog nekadašnjeg predsjednika.

