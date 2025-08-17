POLUVRIJEME: Bez golova u hercegovačkom derbiju, Zrinjski pogodio stativu

Poslije 45 minuta meča između Zrinjskog i Širokog Brijega rezultat je kao i onaj na početku - 0:0.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Nakon što je osigurao jesen u Evropi - najmanje Konferencijsku ligu, s obzirom da već sljedećeg četvrtka igra meč plej-ofa Lige Evrope protiv holandskog Utrehta, Zrinjski je u prvoj utakmici u Premijer ligi Bosne i Hercegovine ugostio Široki Brijeg u hercegovačkom derbiju.

I nakon prvog poluvremena susreta četvrtog kola (prethodna tri su odložena zbog evropskih mečeva), nije uspio da stekne prednost.

ZRINJSKI - ŠIROKI BRIJEG 0:0

Od starta su krenuli "plemići" prema golu Širokobriježana, ali do 17. minuta nisu kreirali šansu iz kategorije stopostototnih.

Tada je poslije duge akcije najprije zaprijetio kapiten Nemanja Bilbija, a potom i Tomislav Kiš, koji je sa desetak metara šutirao pored stative.

Osam minuta kasnije, Josip Pranjić je odlično prošao po lijevoj strani i gađao suprotan ugao, ali je goste sa "Pecare" spasila stativa.

Izabranici Deana Klafurića su se uglavnom branili i svoju priliku čekali da iz eventualne kontre ugroze gol Gorana Karačića.

Takva šansa se ukazala u 40. minutu kada je Kristijan Sesar istrčao kontranapad i izišao sam ispreg golmana Zrinjskog, koji je iz ovog duela izišao kao pobjednik.

Bilo je u finišu poluvremena još šansi na obje strane, ali mreže su ostale netaknute.

Početkom meča na stadionu "Pod Bijelim brijegom", najvatreniji navijači Zrinjskog su ubacili pirotehnička sredstva na teren, a na istočnoj tribini su okačili transparent s natpisom: "Sa stajanja pjesma dok se ori...?"

Vjerovatno je to poruka klupskom rukovodstvu zbog sporog napretka u izgradnji tribine, gdje bi trebali biti stacionirani "Ultrasi".

HŠK Zrinjski: Karačić, Barišić, Kiš, Sušak, Ivančić, Pranjić, Surdanović, Memija, Dujmović, Abramović i Bilbija. Trener: Igor Štimac

NK Široki Brijeg: Josipović, Pranjić, Marić, Bajkuša, Kpan, Stanić M, Posavac, Charniak, Jelavić, Sesar, Stanić P. Trener: Dean Klafurić

(MONDO)