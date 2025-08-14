"Dozvolio sam igračima da popiju po pivo!" Igor Štimac: Nisam došao zbog 7 dana, nego daleko većeg projekta!

Trener Zrinjskog oglasio se nakon plasmana u plej-of Lige Evrope.

Fudbaleri Zrinjskog izborili su nastup u plej-ofu Lige Evrope a ujedno i evropsku jesen.

Nakon mostarskih 1:1, izabranici Igora Štimca su trijumfovali na Islandu nad Breidablikom (1:2) i zakazali dvomeč sa Utrehtom za mjesto u ligaškoj fazi drugog evro-takmičenja po jačini.

Ukoliko ne uspiju da ga izbore, Mostarci će se preseliti u Konferencijsku ligu.

"Ponosni smo na ovaj uspjeh. Prvi cilj za ovu sezonu je ostvaren, međutim nemamo vremena za slavlje i euforiju. Čekaju nas velike obaveze, utakmica je u nedjelju, pa u četvrtak, pa opet u nedjelju... Momci su u svlačionici, zapjevali su malo, u čast i slavu ove pobjede. Dozvolio sam da popiju po pivo, što je i normalno. Vraćamo se odmah kući i pripremamo se za nedjelju i Široki Brijeg", rekao je Štimac poslije meča.

Igrači su, kaže, pomislili da je sve riješeno nakon drugog pogotka, u 46. minutu.

"Prerano smo stali sa igrom, sa idejom, sa onim što smo pokazali u prvom poluvremenu gdje je trebalo da riješimo utakmicu. Onda se dogodi što se dogodi, nesmotren start u kaznenom prostoru, kazneni udarac, nervoza... Međutim, mislim da smo dobro reagovali i da su momci odradili junačku utakmicu. Nije lako igrati ovdje. Ovakvi klimatski uslovi nas dočekaju, vještačka trava, treba se navići, ali mislim da smo uočili šta nam treba, kako se treba postaviti i kako treba odigrati utakmicu."

Protivnik za mjesto u Ligi Evrope biće Utreht, 21. avgusta u Mostaru i sedam dana kasnije u Holandiji.

"Izraziti su favoriti, ali to su utakmice za uživanje. Lijepo je ne imati ulogu favorita i mislim da ćemo se spremiti na lijep način i da ćemo odigrati sebi i navijačima za dušu. Iskreno hvala navijačima koji su prevalili ovoliki put kkako bi dali podršku momcima. Hvala svima u Hercegovini koji su uz male ekrane večeras bili uz Zrinjski."

Iako je bh. prvak već sad ostvario ogroman uspjeh, klupski planovi daleko su veći.

"Nisam došao ovdje radi sedam dana, već radi projekta koji mi je prezentovan. Zrinjski želi da napravi iskorak u odnosu na ono što je bilo prethodnih godina, ne samo kad je riječ o osvajanju titule prvaka BiH, nego i iskorak dalje – stabilizacija u evropskim takmičenjima, formiranje mlade i energične ekipe i radićemo na tome zajedno."

Prije prve utakmice sa Utrehtom, Zrinjski će odigrati prvi meč u ligi BiH, u nedjelju (21.00) pred domaćom publikom protiv Širokog Brijega.

"Moramo prvo dobro da se odmorimo. Mislim da smo danas dobro reagovali i sa klupe, ne izlažući previše igrača naporima. Bitno je da otvorimo prvenstvo pobjedom. Znamo da će utakmica biti teška, nije ni Široki briljantno startovao, tako da očekujemo dobar otpor. Moramo da nađemo snage i mudrosti kako bismo pobijedili u toj utakmici", zaključio je Štimac.

