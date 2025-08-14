Autor Dragan Šutvić

19 : 34 6' - Traje početno ispitivanje snaga Ništa se nije dogodilo u uvodnih nekoliko minuta meča.

19 : 29 1' - Počeo je meč

19 : 26 Igrači dva tima su na terenu Utakmica na Islandu uskoro počinje!

18 : 55 Šta je rekao Štimac u najavi meča? "Svjesni smo da moramo postići gol više. Tako ćemo i prilagoditi igru. Međutim, utakmica će trajati 90 minuta, nemamo razloga da srljamo. I u njihovoj prvenstvenoj utakmici potvrdilo se ono da padaju u posljednjih 30 minuta, ali ne znači da ćemo čekati tih pola sata. Pokušaćemo da održimo stabilnu igru, uz sve poteškoće koje nudi ovaj teren. Biće jako brz, biće teško proći kroz sredinu i moraćemo tražiti rješenje po bokovima", rekao je trener Zrinjskog Igor Štimac pred revanš sa Breidablikom. Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

18 : 40 Sudi Grk Papapetru – već je dijelio pravdu Zrinjskom i Breidabliku! Za glavnog arbitra večerašnje utakmice delegiran je Grk Anastasios Papapetru, koji je, zanimljivo, dijelio pravdu u susretu Breidablika i Zrinjskog i prije dvije godine. Dva tima su se i tada sastala u trećem kolu Lige Evrope. Zrinjski je tada stigao na Island poslije ubjedljive pobjede pred svojom publikom u prvoj utakmici (6:2). U revanšu je poražen, ali bezbolno (1:0), izborivši mjesto u plej-ofu, u kojem se kasnije sastao sa LASK-om. Ujedno je tada obezbijedio plasman u grupnu fazu Konferencijske lige, postavši tako prvi bh. klub ikad kojem je pošlo za rukom da se nađu u glavnom dijelu nekog evro-takmičenja. Izvor: Joao Bravo / Zuma Press / Profimedia

18 : 28 Šta nakon Islanda? U slučaju da Zrinjski iz dvomeča sa Breidablikom izađe kao pobjednik, u plej-ofu Lige Evrope sastaće se sa boljim iz dva duela Serveta (Švajcarska) i Utrehta (Holandija). Prvi meč, igran u Švajcarskoj, završen je trijumfom gostiju (1:3). Ako, sa druge strane, Zrinjski ne bude uspješan večeras, preseliće se u plej-of Konferencijske lige. Tamo bi za protivnika imao pobjednika dvomeča između Milsamija (Moldavija) i Virtusa (San Marino). U prvoj utakmici, igranoj u Moldaviji, Milsami je došao do pobjede rezultatom 3:2, ali je taj susret završio sa dva igrača manje.

18 : 21 Početna postava Zrinjskog! ZRINJSKI: Karačić, Memija, Jakovljević, Barišić, Mamić, Savić, Ivančić, Pranjić, Kiš, Mikić, Bilbija.

18 : 20 Startnih 11 Breidablika! BREIDABLIK: A. Ajnarson, Orason, Muminović, Margirson, Jonson, Gunlaugson, Valgirson, V. Ajnarson, Torstajnson, Tomsen, Omarson.