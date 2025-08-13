Fudbaleri Zrinjskog doputovali na Island: Ulog je jesen u Evropi

Fudbaleri Zrinjskog doputovali su na Island, gdje će u četvrtak protiv Breidablika odigrati revanš susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski Mostar

Island je zemlja specifičnih klimatskih uslova, biće znatno hladnije nego u Mostaru u prvoj utakmici (1:1), a "plemići" će se još morati da naviknu na vještačku travu na stadionu.

Izabranici trenera Igora Štimca će večeras u terminu utakmice održati zvanični trening, a sutra probati da osiguraju jesen u Evropi.

"Uslovi će biti dijametralno suprotni u odnosu na utakmicu u Mostaru. Bilo je htijenja, gosti nas jesu iznenadili sa bunkerom, gdje su stvarali pritisak na ubačenu loptu u sredinu, na čemu smo mi insistirali i nismo dovoljno koristili krilne igrače kada je to bilo potrebno. Te stvari treba mijenjati, prespori smo bili u prenosu lopte sa jedne na drugu stranu i tako se ne mogu otvoriti prostor", rekao je Štimac prije puta na Island i dodao:

"Šta će oni igrati, ofanzivnije, kako će koristiti prednost igranja na vještačkom terenu. Mi znamo šta nam je činiti i idemo po pobjedu. Prijateljska utakmica u Gabeli nam je poslužila svrsi i sve je bilo očekivano i na nivou. Biće nekih promjena u sastavu, evidentno smo podbacili na nekim pozicijama".

Uoči sutrašnjeg revanša, kapiten Mostaraca Nemanja Bilbija je priznao da je očekivao da će Zrinjski imati prednost.

"Očekivalo smo da ćemo na Island otići sa prednošću. S obzirom na to da smo gubili na poluvremenu 0:1, uspjeli smo da izjednačimo i idemo sa egalom u goste. Prije dvije godine smo otišli tamo u drugom raspoloženju i vidjeli kakvi su uslovi. Čeka nas težak ispit, jer je tamo brza podloga, malo veća trava. Koliko god smo trenirali ovdje, ne bi bilo spremni na te uslove. Očekujem da će biti ofanzivniji i da neće igrati sa pet u odbrani", rekao je Bilbija.

Mostarska ekipa pod uslovom da prođe Islanđane, izboriće plej-of Lige Evrope i dvomeč sa pobjednikom duela između švajcarskog Serveta i holandskog Utrehta, odnosno plasman u Konferencijsku ligu.

U slučaju eliminacije, igraće u plej-ofu Konferencijske lige protiv boljeg iz duela između Milsamija iz Moldavije i Virtusa iz San Marina.

Utakmica Breidablik - Zrinjski na programu je u četvrtak u 19.30 prema našem vremenu, a direktan TV prenos meča je na kanalu "Arena Sport 1".

