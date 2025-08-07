logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO ZRINJSKI - BREIDABLIK: Islanđani u Mostaru, debituje Igor Štimac (SASTAVI) 0
HŠK Zrinjski Mostar
HŠK Zrinjski Mostar
0

UŽIVO ZRINJSKI - BREIDABLIK: Islanđani u Mostaru, debituje Igor Štimac (SASTAVI)

Možda će vas zanimati

Možda će vas zanimati

Zrinjski protiv Breidablika igra prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

HŠK Zrinjski Mostar Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski Zrinjski je na korak od još jednog nastupa u grupnoj fazi evropskog takmičenja (2023. igrali Konferencijsku ligu). Ukoliko Mostarci uspiju da eliminišu Breidablik, plasiraće se u narednu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope, ali istovremeno i osigurati nastup u Konferencijskoj ligi, u slučaju neuspjeha u odlučujućoj rundi ka Ligi Evrope.

Zato je dvomeč sa Islanđanima od izuzetne važnosti za "plemiće" i njihovog novog trenera Igora Štimca, koji će večeras debitovati.

Prvi duel trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope na programu je večeras od 20 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru, a direktno ćemo ga pratiti u tekstualnom prenosu.

Detalj meča potražite klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".

Podsjetimo, ukoliko Zrinjski prođe u plej-of za Ligu Evrope, igraće protiv boljeg iz duela Servet (Švajcarska) - Utreht (Holandija), a ukoliko Mostarci ne uspiju da eliminišu Breidablik, igraće protiv pobjednika dvomeča Milsami (Moldavija) - Virtus (San Marino), u odlučujućem dvomeču za plasman u Konferencijsku ligu.

Možda će vas zanimati

Mostarski Zrinjski je na korak od još jednog nastupa u grupnoj fazi evropskog takmičenja. Ukoliko Mostarci uspiju da eliminišu Breidablik, plasiraće se u narednu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope, ali istovremeno i osigurati nastup u Konferencijskoj ligi, u slučaju neuspjeha u odlučujućoj rundi ka Ligi Evrope.

Zato je dvomeč sa Islanđanima od izuzetne važnosti za "plemiće" i njihovog novog trenera Igora Štimca, koji će večeras debitovati.

Prvi duel trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope na programu je večeras od 20 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru, a direktno ćemo ga pratiti u tekstualnom prenosu.

Detalj meča potražite klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
18:50

SASTAVI:

  • ZRINJSKI: Karačić, Memija, Šunjić, Mašić, Mamić, Savić, Surdanović, Mikić, Ivančić, Pranjić, Bilbija. Trener: Igor Štimac.
  • BREIDABLIK: A. Einarson, Jonson, Morgeirson, Muminović, Orason, V. Einarson, Gunlaugson, Volgeierson, Steindorson, Tomsen, Torsteinson. Trener: Haldor Arnason.
18:37

Šta ako?

Ukoliko Zrinjski prođe u plej-of za Ligu Evrope, igraće protiv boljeg iz duela Servet (Švajcarska) - Utreht (Holandija), a ukoliko Mostarci ne uspiju da eliminišu Breidablik, igraće protiv pobjednika dvomeča Milsami (Moldavija) - Virtus (San Marino), u odlučujućem dvomeču za plasman u Konferencijsku ligu.

18:35

Albanac na centru

Albanski arbitar Enea Jordži sudiće večerašnji duel Zrinjskog i Breidablika.

18:34

Debituje Igor Štimac

Igor Štimac na klupi "plemića" naslijedio je Marija Ivankovića, a večeras će protiv Breidablika upisati debi.

"Očekujem jednu silnu energiju sutra na utakmici, jedan pozitivan pristup, ali i pamet. Kao što znate, igramo protiv protivnika koji nije bezazlen i atraktivan, ali je čvrst i zna šta je fudbalska igra. Rekao bih da je fudbalski dosadan i može postati opasan ako ga ne otvoriš na vrijeme. Moramo biti pametni, energični i strpljivi u nekim trenucima. Ne smijemo srljati, što se kaže, ali moramo biti i okomiti, konkretni i energični, posebno kada smo bez lopte“, istakao je trener Zrinjskog u najavi večerašnjeg duela.

Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen

18:30

Dobro došli u MONDO prenos uživo...

Od 20 časova uživo smo na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u tekstualnom prenosu.

UKRATKO

  • Zrinjski - Breidablik
  • Debituje Igor Štimac
  • Sudi Enea Jordži
učitaj još +

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije