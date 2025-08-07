UŽIVO ZRINJSKI - BREIDABLIK: Islanđani u Mostaru, debituje Igor Štimac (SASTAVI)

Zrinjski protiv Breidablika igra prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
Mostarski Zrinjski je na korak od još jednog nastupa u grupnoj fazi evropskog takmičenja (2023. igrali Konferencijsku ligu). Ukoliko Mostarci uspiju da eliminišu Breidablik, plasiraće se u narednu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope, ali istovremeno i osigurati nastup u Konferencijskoj ligi, u slučaju neuspjeha u odlučujućoj rundi ka Ligi Evrope.
Zato je dvomeč sa Islanđanima od izuzetne važnosti za "plemiće" i njihovog novog trenera Igora Štimca, koji će večeras debitovati.
Prvi duel trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope na programu je večeras od 20 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru, a direktno ćemo ga pratiti u tekstualnom prenosu.
Detalj meča potražite klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".
Podsjetimo, ukoliko Zrinjski prođe u plej-of za Ligu Evrope, igraće protiv boljeg iz duela Servet (Švajcarska) - Utreht (Holandija), a ukoliko Mostarci ne uspiju da eliminišu Breidablik, igraće protiv pobjednika dvomeča Milsami (Moldavija) - Virtus (San Marino), u odlučujućem dvomeču za plasman u Konferencijsku ligu.
Mostarski Zrinjski je na korak od još jednog nastupa u grupnoj fazi evropskog takmičenja. Ukoliko Mostarci uspiju da eliminišu Breidablik, plasiraće se u narednu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope, ali istovremeno i osigurati nastup u Konferencijskoj ligi, u slučaju neuspjeha u odlučujućoj rundi ka Ligi Evrope.
Zato je dvomeč sa Islanđanima od izuzetne važnosti za "plemiće" i njihovog novog trenera Igora Štimca, koji će večeras debitovati.
Prvi duel trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope na programu je večeras od 20 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru, a direktno ćemo ga pratiti u tekstualnom prenosu.
Detalj meča potražite klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".
SASTAVI:
- ZRINJSKI: Karačić, Memija, Šunjić, Mašić, Mamić, Savić, Surdanović, Mikić, Ivančić, Pranjić, Bilbija. Trener: Igor Štimac.
- BREIDABLIK: A. Einarson, Jonson, Morgeirson, Muminović, Orason, V. Einarson, Gunlaugson, Volgeierson, Steindorson, Tomsen, Torsteinson. Trener: Haldor Arnason.
Šta ako?
Ukoliko Zrinjski prođe u plej-of za Ligu Evrope, igraće protiv boljeg iz duela Servet (Švajcarska) - Utreht (Holandija), a ukoliko Mostarci ne uspiju da eliminišu Breidablik, igraće protiv pobjednika dvomeča Milsami (Moldavija) - Virtus (San Marino), u odlučujućem dvomeču za plasman u Konferencijsku ligu.
Albanac na centru
Albanski arbitar Enea Jordži sudiće večerašnji duel Zrinjskog i Breidablika.
Debituje Igor Štimac
Igor Štimac na klupi "plemića" naslijedio je Marija Ivankovića, a večeras će protiv Breidablika upisati debi.
"Očekujem jednu silnu energiju sutra na utakmici, jedan pozitivan pristup, ali i pamet. Kao što znate, igramo protiv protivnika koji nije bezazlen i atraktivan, ali je čvrst i zna šta je fudbalska igra. Rekao bih da je fudbalski dosadan i može postati opasan ako ga ne otvoriš na vrijeme. Moramo biti pametni, energični i strpljivi u nekim trenucima. Ne smijemo srljati, što se kaže, ali moramo biti i okomiti, konkretni i energični, posebno kada smo bez lopte“, istakao je trener Zrinjskog u najavi večerašnjeg duela.Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen
Dobro došli u MONDO prenos uživo...
Od 20 časova uživo smo na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u tekstualnom prenosu.
UKRATKO
- Zrinjski - Breidablik
- Debituje Igor Štimac
- Sudi Enea Jordži