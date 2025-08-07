UŽIVO ZRINJSKI - BREIDABLIK: Islanđani u Mostaru, debituje Igor Štimac (SASTAVI)

Zrinjski protiv Breidablika igra prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Mostarski Zrinjski je na korak od još jednog nastupa u grupnoj fazi evropskog takmičenja (2023. igrali Konferencijsku ligu). Ukoliko Mostarci uspiju da eliminišu Breidablik, plasiraće se u narednu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope, ali istovremeno i osigurati nastup u Konferencijskoj ligi, u slučaju neuspjeha u odlučujućoj rundi ka Ligi Evrope.

Zato je dvomeč sa Islanđanima od izuzetne važnosti za "plemiće" i njihovog novog trenera Igora Štimca, koji će večeras debitovati.

Prvi duel trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope na programu je večeras od 20 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru, a direktno ćemo ga pratiti u tekstualnom prenosu.

Podsjetimo, ukoliko Zrinjski prođe u plej-of za Ligu Evrope, igraće protiv boljeg iz duela Servet (Švajcarska) - Utreht (Holandija), a ukoliko Mostarci ne uspiju da eliminišu Breidablik, igraće protiv pobjednika dvomeča Milsami (Moldavija) - Virtus (San Marino), u odlučujućem dvomeču za plasman u Konferencijsku ligu.

