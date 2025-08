Štimac pred duel sa Islanđanima: Breidablik je dosadan, ali i opasan!

Trener Zrinjskog Igor Štimac najavio duel sa Breidablikom i rekao da svoju ekipu dobro poznaje iako je prije samo nekoliko dana preuzeo "plemiće".

Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen

Šampion BIH, ekipa Zrinjskog u četvrtak od 20 časova dočekaće Breidablik u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

"Plemići" su pred dvomeč sa šampionom Islanda koji može da im obezbijedi autmatsko učešće u grupnoj fzai Konferencijske lige dobili novog trenera – ekipu je preuzeo Igor Štimac.

Proslavljeni hrvatski fudbaler i trener stigao je u pomalo nezgodnom trenutku, ali ističe da dobro poznaje ekipu Zrinjskog.

"Klub poznajem od ranije i nisam trebao gubiti vrijeme za upoznavanje. Ono što me čini srećnim jeste ono što sam zatekao u svlačionici. Moram pohvaliti igrače i njihov odnos prema poslu. Svjesnost, odgovornost i važnost predstojećih susreta i, naravno, radost iz razloga što brzo upijaju informacije, zahtjeve koje postavljam pred njih, te maksimalno ulažu napore da to ispune. To mi je kao treneru najvažnije“, rekao je Štimac.

Za sutrašnjeg protivnika rekao je da je malo i "fudbalski dosadan".

"Očekujem jednu silnu energiju sutra na utakmici, jedan pozitivan pristup, ali i pamet. Kao što znate, igramo protiv protivnika koji nije bezazlen i atraktivan, ali je čvrst i zna šta je fudbalska igra. Rekao bih da je fudbalski dosadan i može postati opasan ako ga ne otvoriš na vrijeme. Moramo biti pametni, energični i strpljivi u nekim trenucima. Ne smijemo srljati, što se kaže, ali moramo biti i okomiti, konkretni i energični, posebno kada smo bez lopte“, istakao je trener Zrinjskog.

Osvrnuo se i na odlazak Marija Ivakovića s aklupe Zrinjskog.

"Maka je domaći čovjek i bivši igrač, u srcima je mnogih Mostaraca. Nije lako kad se klub oprosti od svog. Ako pobijedimo biće to i moja i Makina pobjeda. Ako i izgubimo biće zajednički poraz. Nisam Bogom dan da za tri dana sam nešto drastično promijenio. Osjeti se svježina. Vidim jednu radost koja je nužna za ostvarenje ciljeva i vidim kvalitetan rad. Maki želim svu sreću i uspjeh, a činjenica da sam prihvatio sav njegov stručni štab pokazuje da vjerujem u ono što je radio", rekao je Štimac.