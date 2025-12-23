logo
"Kada on govori - ne možeš da ne slušaš": Saigrač se poklonio Modriću, otkrio kako je promijenio Milan

"Kada on govori - ne možeš da ne slušaš": Saigrač se poklonio Modriću, otkrio kako je promijenio Milan

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Hrvatski fubaler jedan je od najvažnijih igrača u Milanu, a to je potvrdio i Fikajo Tomori.

Fikajo Tomori o Luki Modriću Izvor: EPA/MATTEO BAZZI, EPA/MATTEO BAZZI/ANSA

Luka Modrić ima 40 godina i kad su mnogi mislili da će kopačke okačiti o klin on je poslije duge karijere u Real Madridu riješio da se ovim sportom bavi u Milanu. Njegov saigrač Fikajo Tomori dao je intervju za BBC u kojem je govorio o značaju dolaska Hrvata u njegov tim i želji da uskoro Milan zaigra u Ligi šampiona.

"Moramo da nastavimo sezonu sa mnogo borbenosti i da se vratimo u Ligu šampiona", započeo je.

"Fizički se nikada nisam osjećao ovako dobro. Dijelom zato što znam gdje treba da budem na terenu. Mnogo mi je pomogao trener da bolje čitam igru. To je jednostavna stvar, ali kao defanzivac nema potrebe da pretjeruješ. Radi se o tome da trčiš pametnije, a ne jače", objasnio je.

Jasno je da je dolazak Luke Modrića promijenio energiju u timu, jednostavno je nemoguće, a ne slušati savjete legendarnog fudbalera. Svaki susret u kojem Hrvata nema na terenu utiče na izgled italijanske ekipe. Zbog toga se Kanađanin trudi da uči od najboljeg, a objasnio je i kako.

"Više je stvar u tome da slušaš kada govori i da posmatraš kako se ponaša i trenira. Odmah se vidi njegov nivo i pošto je riječ o Modriću, kada on govori - ne možeš a da ga ne slušaš", rekao je.

Tomori je značajno podigao nivo igre u odnosu na prošlu sezonu. Engleski defanzivac cilja visoke domete sa Milanom, kako bi izborio i mjesto u reprezentaciji Engleske kod Tomasa Tuhela, s jedne strane i kako bi ostvario želju da u dresu Milana zaigra u Ligi šampiona, s druge strane.



