"Njima nedostaje jedan kao Luka Modrić": Mijatović objasnio Špancima gdje griješe

Bivši fudbaler Real Madrida Predrag Mijatović govorio je o problemima kluba u kojem je nekad igrao.

Potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović, a u jedno i bivši fudbaler Real Madrida, prokomentarisao je dešavanja u "kraljevskom" klubu. Real je pretrpio novi poraz, ovog puta od Mančester sitija i to na domaćem terenu (2:1), pa je odlazak Ćabija Alonsa sve izvjesniji. Mijatović je izložio problem u tima čije je boje nekad branio i zaključio da ekipi nedostaje neko poput Luke Modrića.

"Vidio sam neke igrače kako trče i žele da preokrenu utakmicu, ali njihov taktički plan je bio potpuno pogrešan. Dakle, igrači žele da izađu na teren i igraju utakmicu, ali ne znaju gde da idu", zapazio je Mijatović u razgovoru za "Cadena SER".

Luka Modrić je od 2012. do 2025. nosio dres Reala, a sada je ponosno brani moje Milana. Bilo je jasno da za četrdesetogodišnjaka nema mjesta u "kraljevskom" klubu, ali se prema riječima Predraga Mijatović Real se prešao što ga je pustio da ode, sada na terenu vlada rasulo, koje nadigrava čak i želju za pobjedom.

"Posljednjih godina, Real Madrid je imao igrače poput Luke Modrića, Tonija Krosa, pa čak i Karima Benzeme, koji su bili sposobni da premjeste igrače na terenu kada je tim bio neorganizovan. U naše vrijeme, taj igrač je bio Fernando Hijero. U trenucima kada je tim bio neorganizovan, on je uvijek bio tu da nas vrati na naše mjesto. Jer, bez obzira koliko puta se pripremate za utakmicu, taj aspekt je živ i može vas odvesti u jednom ili drugom pravcu", rekao je Mijatović.

Poslije još jednog poraza Reala sve glasnije se govori o odlasku Alonsa sa klupe. "Ljudi već neko vrijeme govore o tome da je Ćabi previše taktičan. Dobija mnogo komentara, ali mu ne dozvoljavaju da radi. Možda igrači više nisu u stanju da razumiju filozofiju Ćabija Alonsa, njegov način gledanja na fudbal. Ukratko, vidim tim koji želi da uspije, ali ne zna kako, na koji način ili gdje", zaključio je Mijatović.