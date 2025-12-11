logo
"Njima nedostaje jedan kao Luka Modrić": Mijatović objasnio Špancima gdje griješe

"Njima nedostaje jedan kao Luka Modrić": Mijatović objasnio Špancima gdje griješe

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bivši fudbaler Real Madrida Predrag Mijatović govorio je o problemima kluba u kojem je nekad igrao.

Potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović, a u jedno i bivši fudbaler Real Madrida, prokomentarisao je dešavanja u "kraljevskom" klubu. Real je pretrpio novi poraz, ovog puta od Mančester sitija i to na domaćem terenu (2:1), pa je odlazak Ćabija Alonsa sve izvjesniji. Mijatović je izložio problem u tima čije je boje nekad branio i zaključio da ekipi nedostaje neko poput Luke Modrića.

"Vidio sam neke igrače kako trče i žele da preokrenu utakmicu, ali njihov taktički plan je bio potpuno pogrešan. Dakle, igrači žele da izađu na teren i igraju utakmicu, ali ne znaju gde da idu", zapazio je Mijatović u razgovoru za "Cadena SER".

Luka Modrić je od 2012. do 2025. nosio dres Reala, a sada je ponosno brani moje Milana. Bilo je jasno da za četrdesetogodišnjaka nema mjesta u "kraljevskom" klubu, ali se prema riječima Predraga Mijatović Real se prešao što ga je pustio da ode, sada na terenu vlada rasulo, koje nadigrava čak i želju za pobjedom.

"Posljednjih godina, Real Madrid je imao igrače poput Luke Modrića, Tonija Krosa, pa čak i Karima Benzeme, koji su bili sposobni da premjeste igrače na terenu kada je tim bio neorganizovan. U naše vrijeme, taj igrač je bio Fernando Hijero. U trenucima kada je tim bio neorganizovan, on je uvijek bio tu da nas vrati na naše mjesto. Jer, bez obzira koliko puta se pripremate za utakmicu, taj aspekt je živ i može vas odvesti u jednom ili drugom pravcu", rekao je Mijatović.

Poslije još jednog poraza Reala sve glasnije se govori o odlasku Alonsa sa klupe. "Ljudi već neko vrijeme govore o tome da je Ćabi previše taktičan. Dobija mnogo komentara, ali mu ne dozvoljavaju da radi. Možda igrači više nisu u stanju da razumiju filozofiju Ćabija Alonsa, njegov način gledanja na fudbal. Ukratko, vidim tim koji želi da uspije, ali ne zna kako, na koji način ili gdje", zaključio je Mijatović.

Tagovi

Real Madrid Predrag Mijatović Luka Modrić

