Peđa Mijatović imao je šta da kaže Vinisijusu i Real Madridu

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Real Madrid Predrag Mijatović komentarisao je situaciju u "kraljevskom klubu".

Potpredsjednik Partizana zadužen za sportska pitanja oglasio se za špansku emisiju "El Larguero" povodom "sukoba klanova" u njegovom bivšem klubu Real Madridu, kao da je u ovom trenutku to važnije od situacije u Humskoj:

"Real Madrid ne može da dopusti sebi tako nešto. Ako nisi srećan, nema nikakvog problema. Niko te ovdje nije vezao...", poručio je Mijatović fudbaleru koji traži najveći ugovor u istoriji Real Madrida i odlazak trenera Ćabija Alonsa.

"Razumio bih Vinisijusove zahtjeve kada bi davao tri gola u svakoj utakmici, ali nije tako", naveo je bivši golgeter Real Madrida koji je pružio i podršku treneru Ćabiju Alonsu: "Bilo bi čudno da sve odmah bude savršeno. Treba mu dati vremena. U Ligi šampiona neke utakmice igra dobro, neke ne tako dobro, ali takmiči se."

"Svaki trener ima svoj stil, svoje ideje, i to je pitanje vremena. Ne primjećujem da je Ćabi Alonso izgubio kontrolu nad svlačionicom, za razliku od onoga što sam prošle sezone vidio kod Ančelotija", naglasio je on.