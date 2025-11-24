logo
Ovakav gol se priznaje samo Real Madridu: Brazilac udario golmana u glavu, ništa nije bilo sporno?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Napadač Real Madrida Vinisijus Žuniro nogom u glavu udario golmana Elčea, ali je pogodak postignut nekoliko sekundi kasnije priznat.

Vinisijus Žunior udario golmana nogom u glavu a gol priznat Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Fudbaleri Real Madrida osvojili su samo bod na prvenstvenom meču protiv Elćea (2:2) i to nakon što su dva puta morali da se vraćaju iz minusa. Strijelac drugog pogotka bio je Džud Belingem u 87. minutu susreta, samo tri minuta nakon što je Elče zatresao mrežu, ali mnogi smatraju da pogodak Madriđana nije trebalo da bude priznat.

Nakon Belingemovog iz veoma dobre pozicije nekadašnji golman Barselone Injaki Penja napravio je veoma dobru odbranu, a zatim ga je Vinisijus Žunior udario u glavu! Ošamućeni golman Elčea nije bio u prilici da otkloni opasnost jer je lopta otišla van njegovog domašaja, a Belignem je odlično pratio akciju i odbitak je nekoliko sekundi kasnije spakovao u mrežu. Penja je za to vrijeme ležao u petercu, a kasnije je pokazao i krv na licu.

Različiti uglovi pokazuju da je kontakta stvarno bilo i da je Vinisijus Žunior nogom udario u lice pozajmljenog golmana Barselone, što je trebalo da bude singla za prekid meča. Ne samo da je bio faul nad čuvarom mreže, već je udarac bio u lice, a zbog toga se posljednjih godina mečevi redvno prekidaju.

Pošto je susret Vinisijusove potkoljenice i Injakijevog lica prošao nezapaženo, Madriđani su dobili priliku da u nastavku akcije postignu gol i na kraju osvoje bod. Upravo taj bod osvojen remijem sa Elčeom omogućio je Real Madridu da ostane na čelu tabele. Tim Ćabija Alonsa ima 32 boda, Barselona je na 31, Viljareal ima 29, a Atletiko Madrid 28.

Pogledajte sve najzanimljive detalje meča:

Izveštaj sa prvenstvenog meča u Španiji.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Real Madrid Primera Vinisijus Žunior

