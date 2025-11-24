Ovakav gol se priznaje samo Real Madridu: Brazilac udario golmana u glavu, ništa nije bilo sporno?

Napadač Real Madrida Vinisijus Žuniro nogom u glavu udario golmana Elčea, ali je pogodak postignut nekoliko sekundi kasnije priznat.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Fudbaleri Real Madrida osvojili su samo bod na prvenstvenom meču protiv Elćea (2:2) i to nakon što su dva puta morali da se vraćaju iz minusa. Strijelac drugog pogotka bio je Džud Belingem u 87. minutu susreta, samo tri minuta nakon što je Elče zatresao mrežu, ali mnogi smatraju da pogodak Madriđana nije trebalo da bude priznat.

Nakon Belingemovog iz veoma dobre pozicije nekadašnji golman Barselone Injaki Penja napravio je veoma dobru odbranu, a zatim ga je Vinisijus Žunior udario u glavu! Ošamućeni golman Elčea nije bio u prilici da otkloni opasnost jer je lopta otišla van njegovog domašaja, a Belignem je odlično pratio akciju i odbitak je nekoliko sekundi kasnije spakovao u mrežu. Penja je za to vrijeme ležao u petercu, a kasnije je pokazao i krv na licu.

: Vinicius KICKED Barça loanee Iñaki Peña right in the face seconds before Bellingham's 2-2 goal, but the referee didn't even check it on VAR even though Peña was BLEEDING!pic.twitter.com/Iib7XjK3or — BarçaTimes (@BarcaTimes)November 23, 2025

Različiti uglovi pokazuju da je kontakta stvarno bilo i da je Vinisijus Žunior nogom udario u lice pozajmljenog golmana Barselone, što je trebalo da bude singla za prekid meča. Ne samo da je bio faul nad čuvarom mreže, već je udarac bio u lice, a zbog toga se posljednjih godina mečevi redvno prekidaju.

Pošto je susret Vinisijusove potkoljenice i Injakijevog lica prošao nezapaženo, Madriđani su dobili priliku da u nastavku akcije postignu gol i na kraju osvoje bod. Upravo taj bod osvojen remijem sa Elčeom omogućio je Real Madridu da ostane na čelu tabele. Tim Ćabija Alonsa ima 32 boda, Barselona je na 31, Viljareal ima 29, a Atletiko Madrid 28.

