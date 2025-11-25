logo
Vinisijus odbio novi ugovor od Reala: Ima problem sa jednim čovjekom, zahtijeva da se to što prije riješi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vinisijus ne želi da produži ugovor sa Real Madridom i ima probleme sa trenerom Ćabijem Alonsom i to je glavni razlog zašto su pregovori trenutno stali.

Vinisijus Žunior odbio da produži ugovor sa Realom Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Potpuni haos u Realu zbog odnosa Ćabija Alonsa sa najvećim zvijezdama u timu. Izgleda da je najveći sukob sa Vinisijusom Žuniorom koji je navodno odbio da produži ugovor sa klubom. Kao glavni razlog za to naveo je trenera.

"Vinisijus je objasnio Florentinu Perezu da neće produžiti ugovor sa Realom dok se ne riješi odnos sa Ćabijem Alonsom. Pregovori su trenutno stali", navodi novinar Mario Kortegana.

Trenutni ugovor Brazilca i "kraljevskog kluba" ističe 30. juna 2027. godine što znači da imaju još godinu i po dana da pronađu zajednički jezik pošto bi od januara 2027. godine Vinisijus mogao da potpiše za neki drugi klub i ode bez obeštećenja kada mu ugovor istekne.

Ako se nastavi sa ovim, na čijoj će strani biti Perez i Real? Na strani novog trenera kom su dali odriješene ruke da pravi novi tim i da vrati Real na vrh ili fudbalera koji je u julu napunio 25 godina?

