"Ispalio si me, sve znaš, a praviš se lud": Mijatović zbog Kežmana spakovao kofere i napravio skandal

Mateja Kežman imao je tri velika sukoba u reprezentaciji, a onaj o kome se najmanje zna je sukob sa Peđom Mijatovićem. Zbog toga što je navodno ćutao da će igrati, Mijatović je napustio hotel državnog tima na dan utakmice i napravio skandal.

Izvor: MN PRESS

Mateja Kežman jedan je od srpskih fudbalera koji su uvijek govorili bez dlake na jeziku, čak i na neprijatne teme kao što su sukobi u reprezentaciji. Tokom svoje bogate karijere, imao ih je nekoliko, prosto jer nije nikad dao na sebe, tako da je to nažalost i obilježilo njegov učinak u državnom timu (26 utakmica, sedam golova).

Poznato je da se Mateja Kežman žestoko sukobio sa Nemanjom Vidićem, da je to jedan od razloga "raspada" tima na Svjetskom prvenstvu 2006. godine u Njemačkoj, kao i da je zbog "ogovaranja" imao problem i sa Danijelom Ljubojom. Ono što je manje poznato je sukob koji je Kežman imao sa Predragom Mijatovićem i to oko minutaže u reprezentaciji, pa nikako nisu mogli da usaglase priče ko je za to kriv.

Zašto su se posvađali Kežman i Mijatović?

Peđa Mijatović uzeo je Mateju Kežmana "na zub" zbog kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo 2002. godine protiv Rusije. U pitanju je meč koji se igrao krajem aprila 2001. godine na "Marakani" i na kome je Mateja Kežman počeo u špicu zajedno sa Goranom Drulićem.

Bila je to ideja selektora Milovana Đorića da isproba mlade snage, koja nije uspjela (izgubili 1:0), a koja je naišla na veliki otpor iskusnih fudbalera Jugoslavije.

Između ostalog, Peđa Mijatović je bio toliko bijesan da je napustio hotel "Jugoslavija" u kome je bila smještena reprezentacija i rekao je zbogom državnom timu zbog te odluke (kasnije se predomislio). Da nevolja bude veća pobrinuo se, ni kriv ni dužan, oficijelni spiker stadiona Crvene zvezde. Pet minuta prije početka meča najavio je da Savo Milošević ostaje u svlačionici, iako je bio upisan u protokol, tako da je njegovo mjesto u timu zauzeo Goran Drulić.

Izvor: MN PRESS

"Peđa Mijatović i Savo Milošević su bili prva dva špica, a Drulović i ja smo tu bili kao veliki talenti i neka nova generacija. Đorić je šest dana priprema uigravao Peđu i Savu za utakmicu, a mi smo bili u drugom planu. Ni oni ni mi nismo znali šta Đorić planira. Milovan nas je jutro pred utakmicu pozvao i rekao - djeco vi danas igrate. Mi smo bili u čudu, kako oni ne igraju, pa oni se spremaju sve vrijeme, oni su ipak Peđa Mijatović i Savo Milošević. Milovan je rekao da ga to ne zanima da on vidi nas dvojicu u naletu, da smo mi nova generacija i da hoće da mi igramo a da će on sa njima to riješiti", pričao je tad Kežman.

Mijatović nije htio da oprosti "ispalu" Kežmanu

Vidi opis "Ispalio si me, sve znaš, a praviš se lud": Mijatović zbog Kežmana spakovao kofere i napravio skandal Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Uvrijeđen zbog ovog postupka selektora, Mijatović je pokupio stvari i s koferima otišao iz hotela na dan utakmice, pozdravivši se sa saigračima. Jedino Kežmanu nije oprostio "ispalu".

"Sastanak u u podne, prije ručka. Peđa dolazi i kaže - Momci samo da se pozdravim, ja ne mogu da prihvatim odluku da danas ne igram. To je iznad nekih mojih rezona", ispričao je Mijatović.

"Potom se zahvalio Đoriću i saigračima, izvinio se i napustio hotel. Poslije utakmice zove me Peđa i kaže da sam ga ispalio. I tada mi on kaže da ima informaciju da sam ja dva dana prije utakmice znao da ću igrati, a da sam se pravio lud. Ja sam mu ispričao šta se zaista desilo, i poslije je on sklopio cijelu priču tako da je taj odnos izglađen", prisjetio se Kežman koji je potom već u narednom meču - opet s Rusima - ustupio mjesto u startnoj postavi iskusnijem napadaču.

Zašto su se Kežman i Vidić sukobili?

Nemanja Vidić

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

O sukobu sa Nemanjom Vidićem, Kežman je takođe otvoreno govorio. Na početku je naglasio da su on i Vidić bili cimeri u reprezentaciji godinama, ali je onda odjednom sve "puklo" u Njemačkoj.

"Izlazili smo u grad zajedno i dan danas smo prijatelji. Nemanja i ja smo imali jedan sukob na terenu. On nije mogao da igra jednu ili dvije utakmice pošto je imao crveni karton ali je trenirao sa svima nama. I tri dana pred utakmicu sa Holandijom na treningu, u toj igri me je udario jedno 2-3 puta u nogu", pričao je Kežman i opisao njihov razgovor.

"Daj Nemanja, 'ajde malo mirnije. Nema potrebe tako. Utakmica je za 3 dana"

"Kako treniram, tako i igram. Šta se žališ, fudbal je muška igra!"

"Sljedeći duel meni dolazi lopta, on se zalijeće i ja postavim lakat malo više i opalim ga u lice.

"Šta je ovo?", odbrusio je Vidić

"Kako treniram tako i igram", ispričao je Kežman.

Već u narednoj akciji lopta dolazi do Kežmana, a Vidić ulijeće klizeći sa obe noge. Tu je puko film: "Sljedeći put kad mi je dolazila lopta Nemanja se zaleti i klizeći start u mene sa obje noge otpozadi. Bukvalno me okrenuo naglavačke. Tu sam koljeno malo povrijedio. Srećom bilo je samo nagnječenje meniskusa. Poslije smo pričali o svemu i kasnije smo bili okej...", rekao je Kežman i dodao: "Ali ja poslije tog prvenstva nikada nisam dobio poziv za reprezentaciju. Ne znam zbog čega. Neko je poslije pokušao da preko njega opere svoju odluku da me ne zove u reprezentaciju pa su rekli kako Vidić navodno uslovio – ili će igrati on ili ja. Ja jesam igrao sjajno ali je on u tom trenutku bio veći igrač. Poslije sam pričao sa Nemanjom i rekao mi je da to nije imalo nikakve veze sa njim".

Ljuboji nije oprostio "tračarenje"

Izvor: MN PRESS

Kežman je u autobiografskoj knjizi "Samo mi Bog može suditi" pisao i o cjelokupnoj atmosferi u nacionalnom timu, koja je i dovela do toga da on i Vidić, na neki način, "zarate", ali je otkrio i da je Danijel Ljuboja bio jedan od onih koji je "tračario" i doprineo tome da se dvojica važnih igrača reprezentacije posvađaju.

"Već na pripremama brod je počeo da tone, a glavni udar bio je na kapetana. Selektora (Ilija Petković) su mediji razapinjali zbog toga što je pozvao sina u reprezentaciju, a odnosi među igračima više nisu bili iskreni. Na površinu je isplivala sujeta, pojedince nisam mogao da prepoznam, kao da nisu bili isti ljudi...", napisao je Kežman i potom se osvrnuo na slučaj Dejana Petkovića: "(...) Sve je puklo kad je selektor pozvao sina u reprezentaciju. Poštovali smo njegov izbor, ali on zbog pritiska medija i prozivki pojedinih klupskih funkcionera više nije bio svoj. U kvalifikacijama je sve držao pod kontrolom, vukao je poteze koji su nas odveli u Njemačku, ali sada nismo imali selektora...".

Osvrnuo se i na Danijela Ljuboju, svog saigrača iz napada, za koga smatra da je bio ljubomoran na njega i da je "zakuvao" čitavu kavgu u reprezentaciji SCG, što se potom prelilo i na ostale.

Izvor: MN PRESS

"Kada je krenula ta lavina (poslije poraza od Argentine), nije bilo zaustavljanja. Tada smo se svi povampirili, nismo ličili na sebe. Imali smo nekad dobru atmosferu, bili smo grupa, stalno zajedno. Rekao sam Dekiju Stankoviću da ovo više nije ekipa, ni ko ni sa kim ne priča. Pojedini igrači 'buše' druge, mislim da je bilo problema sa Ljubojom i Koromanom. Ljudi su se potpuno promijenili, kao da je neki đavo ušao u njih. Deki Stanković je zbog toga bio na ivici da uđe u sukob sa njima. Poslije sedam dana i ja sam htio da idem kući. Proradila je sujeta među igračima, ono najgore. Do juče smo bili najbolji drugovi, sada jedan drugom radimo iza leđa... Ljuboja ide kod Save Miloševića i priča mu ružno o meni, a onda dođe kod mene i kaže mi: 'Ti i ja smo tandem, Sava neće igrati'. I tako od sobe do sobe. Šta da radiš, slušaš i trpiš. Sve do jednog trenutka kad smo bili u restoranu - nisam više mogao da ćutim.: 'Dosta, bre, čoveče. Kako te nije sramota? Gledaš me u oči, gledaš Savu, ideš od igrača do igrača i sve redom ogovaraš".

Ljuboja uzvratio Kežmanu: Lažeš!

Izvor: MN PRESS

Danijel Ljuboja, međutim, nije ostao dužan Kežmanu i u intervjuu za "Glas Srpske" odgovorio je nekadašnjem saigraču iz reprezentacije koji mu je, kako kaže, nakon objavljivanja "lažne autobiografije" poslao poruku "Praštaj brate". Ljuboja oprašta, ali na neke detalje mora da skrene pažnju iako je od tog Mundijala prošlo više od 15 godina.

"Mene nema po novinama, niti sam se kad prepirao preko njih, ali moram da reagujem ovaj put. Vidim da se moje ime ponovo provlači. Mislio sam da se s tim završilo.Nisam htio da komentarišem, ali zbog Kežmana i njegovih objava ponovo se Danijel Ljuboja pominje u negativnom kontekstu. Mislim da je vrijeme da i ja kažem na tu temu nešto.Dosad nisam htio da se oglašavam povodom te lažne autobiografije. Iznesene su brojne laži što se mene tiče, ali i nekih drugih detalja iz knjige”, počeo je Ljuboja",a onda nastavio: "Ovo je prava istina. Na Mundijalu u Njemačkoj 2006. godine, u susretu protiv Holandije, u 75. minutu utakmice zamijenio sam Kežmana. On se tad pogubio i prepao da će izgubiti mjesto u startnoj postavi, odnosno da ću ja imati prednost u odnosu na njega, pa je dva dana pred meč sa Argentinom, za večerom pred svim igračima, počeo da me provocira. Pričao je neke stvari koje nisam mogao da razumijem, u smislu da ja kvarim atmosferu. Stvarno je prešao granicu.U jednom momentu sam mu rekao da prestane, ali nije stao. Nakon toga sam mu rekao da izađe napolje, da riješimo to kao pravi muškarci. Nisam imao drugog izbora, jer je baš pretjerao. Rekao je da nema problema. Čekao sam ga ispred hotela, ali ‘veliki mangup’ Kežman nije smio da izađe". Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Ljuboja je potom rekao da je Kežman namjerno dobio crveni karton na čuvenoj utakmici protiv Argentine kada je Srbija i Crna Gora demolirana sa 6:0. Zbog tog isključenja Mundijal je ranije završen za nekadašnjeg napadača i on nije bio u konkurenciji za posljednju utakmicu na turniru. "Koliko on voli reprezentaciju govori činjenica da je namjerno dobio crveni karton na istom tom Svjetskom prvenstvu protiv Argentine na 3:0 za njih i ostavio nas na cjdilu. Cilj mu je bio da ode sa Mundijala i ne igra posljednju utakmicu protiv Obale Slonovače da ne trpi kritike. Što nije napisao da nije smio izaći napolje? Majstore, ako pišeš autobiografiju, onda kažeš sve, a ne napola istinu. Mi smo se pomirili nakon Mundijala, međutim onda je izašla ta njegova autobiografija nakon koje mi je poslao poruku: ‘Praštaj brate’. Evo sad kažem da mu praštam, jer je prošlo dosta od toga, želim mu sve najbolje, ali svako ide svojim putem", rekao je Ljuboja.