logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sve je spremno za smjenu u Čelsiju: Pojavilo se ime trenera koji će naslijediti Maresku

Sve je spremno za smjenu u Čelsiju: Pojavilo se ime trenera koji će naslijediti Maresku

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Trener Čelsija Enco Mareska nije u dobrim odnosima sa klubom i uskoro bi mogao da napusti ekipu, ako se to dogodi - zamjena je spremna.

Lijam Rosenor mijenja Enca Maresku u Čelsiju Izvor: EPA/MICHELE MARAVIGLIA

Trener Čelsija Enco Mareska, mogao bi uskoro da bude smijenjen zbog potpuno narušenog odnosa sa upravom kluba. Napetosti oko Italijana traju sedmicama, a britanski mediji navode da bi odluka o njegovom otkazu mogla da bude donesena već u četvrtak, nakon hitnog sastanka na Stamford Bridžu. Takođe, navodi se i da je zamjena za Mareska već spremna, u ekipu stiže Lijam Rosenor.

Mareskin ugovor traje do 2029, sa opcijom produženja još godinu dana, ali čini se da to toga neće doći. Njegove odluke na utakmicama i ponašanje van terena testirale su strpljenje čelnika Plavaca, koji imaju samo jednu pobjedu u posljednjih sedam mečeva u prvenstvu. Posebno mu se zamjeraju izjave o klubu. Nakon pobjede nad Evertonom odnos je dodatno nazadovao, pošto je trener tom prilikom otkrio da nije imao podršku prije meča.

Situaciju je pogoršila i njegova nedavna odluka da ne održi konferenciju za medije poslije remija 2:2 sa Bornmutom, a u njegovom odsustvu obratio se pomoćnik Vili Kabaljero. Navodno je Mareska nezadovoljan određenim aspektima klupskog projekta i razmatra opcije. A, dok on važe, klub već ima potencijalnu zamenu - trenera Strazbura i Čelsijeve filijale Lijama Rosenora, koji je ostavio dobar utisak u francuskoj Ligi 1.

Ako Mareska napusti klub, biće to peti trener Čelsija od kupovine kluba 2022. godine, nakon Tomas Tuhela, Grema Potera, Franka Lamparda i Mauricija Poketinija.

Tagovi

Čelsi Enco Mareska fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC