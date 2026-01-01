Sve je spremno za smjenu u Čelsiju: Pojavilo se ime trenera koji će naslijediti Maresku

Trener Čelsija Enco Mareska nije u dobrim odnosima sa klubom i uskoro bi mogao da napusti ekipu, ako se to dogodi - zamjena je spremna.

Izvor: EPA/MICHELE MARAVIGLIA

Trener Čelsija Enco Mareska, mogao bi uskoro da bude smijenjen zbog potpuno narušenog odnosa sa upravom kluba. Napetosti oko Italijana traju sedmicama, a britanski mediji navode da bi odluka o njegovom otkazu mogla da bude donesena već u četvrtak, nakon hitnog sastanka na Stamford Bridžu. Takođe, navodi se i da je zamjena za Mareska već spremna, u ekipu stiže Lijam Rosenor.

Mareskin ugovor traje do 2029, sa opcijom produženja još godinu dana, ali čini se da to toga neće doći. Njegove odluke na utakmicama i ponašanje van terena testirale su strpljenje čelnika Plavaca, koji imaju samo jednu pobjedu u posljednjih sedam mečeva u prvenstvu. Posebno mu se zamjeraju izjave o klubu. Nakon pobjede nad Evertonom odnos je dodatno nazadovao, pošto je trener tom prilikom otkrio da nije imao podršku prije meča.

⚠️ Enzo Maresca’s future under discussion at Chelsea, tense situation with doubts intensifying.



Club and manager assessing the recent results and general situation.



➕https://t.co/dMKvcIyO2lpic.twitter.com/zzrvGbPplc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)December 31, 2025

Situaciju je pogoršila i njegova nedavna odluka da ne održi konferenciju za medije poslije remija 2:2 sa Bornmutom, a u njegovom odsustvu obratio se pomoćnik Vili Kabaljero. Navodno je Mareska nezadovoljan određenim aspektima klupskog projekta i razmatra opcije. A, dok on važe, klub već ima potencijalnu zamenu - trenera Strazbura i Čelsijeve filijale Lijama Rosenora, koji je ostavio dobar utisak u francuskoj Ligi 1.

Ako Mareska napusti klub, biće to peti trener Čelsija od kupovine kluba 2022. godine, nakon Tomas Tuhela, Grema Potera, Franka Lamparda i Mauricija Poketinija.