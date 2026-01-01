Obavljen prvi transfer ove zime u Premijer ligi: Brajton doveo dobro poznato ime da ga spasi od propasti

Njemački fudbaler Paskal Gros iz Borusije prešao u Brajton

Izvor: EPA/RODRIGO ANTUNES

Najpoznatiji svetski insajder Fabrizio Romano, kasno sinoć objavio je prvi veliki transfer u zimskom prelaznom roku. Uz svoje čuveno "here we go", Romano je potvrdio da je Paskal Gros posljednjeg dana 2025. godine dogovorio prelazak iz Borusije Dortmund u Brajton, čime se iskusni vezista vraća u klub u kojem je ranije ostavio snažan trag.

Tridesetčetvorogodišnji nemački fudbaler, poznat po svojoj svestranosti i sposobnosti da pokriva više pozicija na desnoj strani terena, u naredna 48 sata obaviće ljekarske preglede, nakon čega će i zvanično potpisati ugovor sa engleskim klubom.

Gros je prethodno nastupao za Borusiju Dortmund, ali povratak u Brajton predstavlja povratak u sredinu u kojoj je proveo najbolje godine karijere i postao jedan od ključnih igrača kluba. Njegovo iskustvo i liderstvo očekuju se kao velika podrška timu u nastavku sezone.

Groš je već igrao za Brajton od 2017. do 2024. i za to vreme na terenu se našao 228 puta i postigao je ravno 30 golova. Brajton ne stoji najbolje u Premijer ligi, trenutno je 14. sa šest pobjeda, sedam remija i šest poraza, te tako ima 25 bodova, kao i Totenhem.