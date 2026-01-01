Sportska 2026. godina: Šta ćemo gledati, gdje i ko od bh. sportista učestvuje na najpopularnijim svjetskim događajima?

Donosimo vam kompletan pregled najvažnijih sportskih događaja koji nas očekuju u ovoj godini.

Izvor: Michael Kienzler / imago sportfotodienst / Profimedia

Ispratili smo 2025. godinu, u kojoj su zapažene rezultate od bh. sportista imali košarkaši BiH, koji su prvi put nakon 32 uspješno prebrodili takmičenje u grupi i plasirali se u nokaut fazu. Gledali smo i sjajne partije fudbalera Borca i Zrinjskog, koji su u Konferencijskoj ligi obezbijedili evropsko proljeće, a bilo je i drugih uspjeha sportista koji su nas učinili ponosnim, poput nastupa plivačice Lane Pudar, bokserke Sare Ćirković, sjajnih partija rukometaša Izviđača na međunarodnoj sceni...

Iza nas su Eurobasket 2025, koji je protekao u dominaciji Nijemaca, Svjetsko rukometno prvenstvo osvojila je Danska, dok je Čelsi briljirao na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu. Sve ovo ispratili smo u prethodnih 12 mjeseci, a sada je vrijeme da se osvrnemo na ono što nas čeka u 2026. godini.

Nova, 2026. godina biće u sportskom smislu prepuna velikih takmičenja i globalnih događaja koji će privući pažnju milione fanova širom svijeta - od fudbala, preko Olimpijskih igara, rukometa, vaterpola, odbojke, tenisa...

Donosimo vam spisak najvažnijih sportskih događaja koji nas očekuju 2026:

1. Svjetsko prvenstvo u fudbalu - SAD, Kanada, Meksiko (11. jun - 19. jul)

Izvor: Paparacy/Shutterstock

Bez dileme najveći sportski događaj godine i vjerovatno najgledaniji globalni turnir u 2026. biće Svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ovo je prvi put u istoriji da se turnir igra u tri zemlje, a takođe i prvi put da na prestižnom fudbalskom turniru nastupa čak 48 reprezentacija, što donosi rekordan broj utakmica. Ali, i rekordnu zaradu.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu predstavlja najveći i najuticajniji sportski događaj na svijetu, koji prevazilazi okvire samog sporta. Ono okuplja milijarde gledalaca, povezuje različite kulture i nacije te fudbal potvrđuje kao univerzalni jezik razumljiv na svim kontinentima.

Pored sportskog prestiža, Svjetsko prvenstvo ima ogroman ekonomski, medijski i društveni značaj, jer utiče na razvoj infrastrukture, turizma i globalne popularnosti igre. Za igrače i reprezentacije, osvajanje svjetske titule predstavlja vrhunac karijere i trajni ulazak u sportsku istoriju.

Iako je već održan žrijeb, spisak svih putnika na Mundijal 2026 još uvijek nije poznat, a nadamo se da će se na njemu naći i reprezentacija BiH.

Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia

Fudbalski "zmajevi" imali su relativno uspješne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a put "preko bare" pokušaće da izbore u baražu. Izabranici Sergeja Barbareza na tom putu moraće da eliminišu dva protivnika, prvo Vels, a zatim i boljeg iz duela Italija - Sjeverna Irska. U slučaju da prebrode baraž, u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva igraće protiv Kanade, Katara i Švajcarske.

Polufinale baraža na programu je 26. marta, a finale pet dana kasnije.

Podsjetimo se još jednom grupa za Mundijal 2026:

Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Evropski baraž D (Češka/Irska/Danska/Sjeverna Makedonija)

Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Evropski baraž D (Češka/Irska/Danska/Sjeverna Makedonija) Grupa B: Kanada, Evropski baraž A (Vels/BiH/Italija/Sjeverna Irska), Katar, Švajcarska

Kanada, Evropski baraž A (Vels/BiH/Italija/Sjeverna Irska), Katar, Švajcarska Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

Brazil, Maroko, Haiti, Škotska Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, Evropski baraž C (Slovačka/*Kosovo/Turska/Rumunija)

SAD, Paragvaj, Australija, Evropski baraž C (Slovačka/*Kosovo/Turska/Rumunija) Grupa E: Njemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador

Njemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador Grupa F: Holandija, Japan, Evropski baraž B (Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija), Tunis

Holandija, Japan, Evropski baraž B (Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija), Tunis Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj

Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj Grupa I: Francuska, Senegal, Interkontinentalni baraž 2 (Bolivija/Surinam/Irak), Norveška

Francuska, Senegal, Interkontinentalni baraž 2 (Bolivija/Surinam/Irak), Norveška Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Argentina, Alžir, Austrija, Jordan Grupa K: Portugal, Interkontinentalni baraž 1 (Nova Kaledonija/Jamajka/DR Kongo), Uzbekistan, Kolumbija

Portugal, Interkontinentalni baraž 1 (Nova Kaledonija/Jamajka/DR Kongo), Uzbekistan, Kolumbija Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

Dodajmo da titulu brane fudbaleri Argentine, koji su na prošlom prvenstvu svijeta 2022. godine u Kataru u finalu na penale savladali Francusku.

2. Zimske olimpijske igre - Milano-Kortina d’Ampeco (6-22. februar)

Izvor: Mattia Radoni/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedan od najprestižnijih sportskih događaja svijeta u zimskim sportovima biće održan u Italiji, tačnije Milanu i Kortini d’Ampeco.

Poslije više od decenije, ZOI se vraćaju u Evropu. U međuvremenu su domaćini bili Peking 2022. godine (Kina) i Pjongčang 2018. (Južna Koreja), tako da se na Starom kontinentu ponovo očekuju velike borbe u skijanju, biatlonu, skijaškom trčanju, bobu, skeletonu i drugim zimskim spektakularnim sportovima.

Najbolja bh. skijašica Elvedina Muzaferija izborila je normu za Zimske olimpijske igre, baš kao i najbolji bh. skijaš Marko Šljivić. Takođe, nordijci Strahinja Erić i Teodora Delipara potvrdili su normu za nastup u Italiji, dok bi u Kortini d'Ampeco trebalo da nastupe još Mirza Nikolajev i Hamza Pleho (sankanje), te Tarik Omeragić (brzo klizanje, kratke staze).

Na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine gledaćemo ukupno 16 sportova i disciplina, među kojima su tradicionalni sportovi poput alpskog skijanja, biatlona, hokeja na ledu, klizanja i nordijskog skijanja. Za ovu godinu planirano je i uvođenje novih disciplina, uključujući skijaško planinarenje (ski mountaineering), čime Igre postaju još atraktivnije i raznovrsnije.

Skijaško planinarenje biće prvi novi sport na Zimskim olimpijskim igrama od 1998. godine.

Očekuje se da će na ZOI 2026. učestvovati oko 2.900 sportista iz više od 90 zemalja, koji će se boriti za 116 medalja u različitim događajima.

Takođe, na istom mjestu, u periodu od 6. do 15. marta, biće održane Paraolimpijske igre.

3. Evropsko prvenstvo u rukometu - Danska, Švedska, Norveška (15. januar - 1. februar)

Izvor: MN PRESS

Evropsko prvenstvo u rukometu za muškarce 2026. biće 17. izdanje EHF EURO za muškarce. Prvenstvo će biti održano od 15. januara do 1. februara 2026. godine, a zajednički domaćini biće Danska, Norveška i Švedska. Ovo će biti drugi put u istoriji da turnir organizuju tri države, nakon izdanja iz 2020. godine. Zanimljivo je da su i tada domaćini bili Norveška i Švedska, a umjesto Danske tada je jedna od država koja je ugostila najbolje evropske rukometaše bila Austrija.

Na EP će od reprezentacija iz regiona ove godine učestvovati Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Slovenija, dok BiH nije uspjela da izbori nastup na sjeveru Evrope. "Orlovi" će u Skandinaviji biti oslabljeni neigranjem Miloša Kosa, jednog od najboljih igrača, koji je povrijeđen.

Ove godine finalna utakmica biće odigrana u Herningu, u Danskoj.

4. Evropsko prvenstvo u vaterpolu - Beograd (10-25. januar)

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Povodom velikog jubileja i stogodišnjice od prvog Evropskog prvenstva u vaterpolu, čiji domaćin je bila Budimpešta, početkom 2026. godine biće održan 37. šampionat Evrope, a ovaj put najbolje evropske vaterpoliste ugostiće Beograd.

Ostali događaji Pored sportskih megadogađaja, 2026. donosi i brojne druge važne sportske trenutke kroz cijelu godinu: Superboul (8. februar), trke Formule 1, biciklističke trke, boks spektakle...

Jedna od najvažnijih sportskih manifestacija u regionu biće održana od 10. do 25. januara 2026. u prestonici Srbije, a u beogradskoj Areni nastupiće 16 najboljih reprezentacija Evrope.

Među favoritima za zlatnu medalju biće domaćin Srbija, dok će veliku konkurenciju imati u aktuelnom svjetskom i evropskom šampionu Španiji, te tradicionalnim velesilama u ovom sportu Hrvatskoj, Italiji, Mađarskoj i Crnoj Gori.

5. Mediteranske igre (21. avgust - 3. septembar)

Mediteranske igre 2026. godine zakazane su za period od 21. avgusta do 3. septembra 2026. godine u Tarantu, u Italiji. Igre su prvobitno bile planirane za period od 13. do 23. juna, ali su pomjerene kako bi se izbjegle najviše ljetne temperature, ali i preklapanje sa drugim velikim sportskim događajima, poput Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026, što će omogućiti učešće većeg broja vrhunskih sportista.

Ovim izdanjem Mediteranske igre se vraćaju svom tradicionalnom četvorogodišnjem ciklusu, nakon što su Igre iz 2021. godine, zbog pandemije koronavirusa, odgođene i održane 2022. godine.

6. Evropsko prvenstvo u odbojci - Bugarska, Finska, Italija, Rumunija (9-26. septembar)

Izvor: Grzegorz Wajda / Zuma Press / Profimedia

Evropsko prvenstvo u odbojci za muškarce 2026 biće 34. izdanje kontinentalnog šampionata i jedno od najvažnijih odbojkaških takmičenja ove godine. Turnir će se održati od 9. do 26. septembra u četiri zemlje - Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji, a učestvovaće 24 najjače evropske reprezentacije.

Mečevi će se igrati u više gradova i dvorana širom država domaćina, dok će finalna utakmica i završne borbe za medalje biti u Milanu.

Pobjednik Evropskog prvenstva 2026. takođe će obezbijediti direktan plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu, što dodatno uvećava značaj turnira za sve reprezentacije. Aktuelni šampion Evrope je Poljska.

7. Svjetsko prvenstvo za košarkašice - Berlin (4-13. septembar)

Izvor: Speed Media/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Njemačka će ugostiti jedan od glavnih košarkaških događaja godine, sa 16 ženskih reprezentacija. Turnir će biti održan u Berlinu, koji je dobio domaćinstvo u trci sa Rio de Žaneirom (Brazil) i San Luisom (Argentina).

Grend slem turniri Najveći teniski događaji godine takođe ostaju u centru pažnje, a prvi od njih na programu je već u drugoj polovini januara. Raspored turnira: Australijan open (18. januar - 1. februar), Rolan Garos (25. maj - 8. jun), Vimbldon (30. jun - 13. jul), US open (24. avgust - 7. septembar).

Dominacija SAD-a u ženskoj košarci nikada nije bila upitna. Amerikanke su aktuelne svjetske prvakinje i uvijek favoriti za zlato na svim velikim turnirima. Njihova dubina kadra, vrhunske igračice i iskustvo u velikim finalima čine ih praktično nezaustavljivim timom.

Favoriti za 2026, osim SAD-a, su Kanada, Španija, Francuska i Australija, koje imaju kvalitetne i iskusne timove sposobne da ugroze dominaciju Amerikanki i pokušaju doći do medalja.

8. Evropsko prvenstvo u rukometu za žene - Češka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Turska (3-20. decembar)

Izvor: Dan POTOR/Shutterstock

Osim muškog, ove godine gledaćemo i ženski turnir Evropskog prvenstva u rukometu. EURO 2026 biće održan krajem godine, tačnije od 3. do 20. decembra u čak pet zemalja - Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj. Prvobitno je plan bio da se ovo EP održi u Rusiji, ali nakon sukoba sa Ukrajinom odlučeno je da se domaćinstvo promijeni.

Titulu će braniti rukometašice Norveške, koje su čak deset puta bile šampionke Evrope i po tome su apsolutne rekorderke. Iza njih su Danska sa tri, te Francuska i Mađarska sa po jednom zlatnom medaljom.

Završnice u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Konferencijskoj ligi

Vidi opis Sportska 2026. godina: Šta ćemo gledati, gdje i ko od bh. sportista učestvuje na najpopularnijim svjetskim događajima? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar Br. slika: 8 8 / 8

Iako mostarski Zrinjski nije uspio da se plasira u Ligu šampiona (nakon pobjede u dvomeču protiv Virtusa iz San Marina, eliminisani od slovačkog Slovana iz Bratislave), a ni u Ligu Evrope (prošli islandski Breidablik, pa ispali od holandskog Utrehta), fudbaleri aktuelnog bh. šampiona imali su sjajan nastup u Evropi i izborili su plasman u Konferencijsku ligu.

Tamo su dostojno predstavili BiH, sa učinkom od dvije pobjede, jednog remija i tri poraza izborili su plasman u nokaut fazu takmičenja, gdje će na proljeće igrati protiv Lozane ili Kristal Palasa. Ovi mečevi zakazani su za 19. i 26. februar, a prije toga će "plemići" 16. januara saznati da li će snage odmjeriti sa Švajcarcima ili Englezima.

Eventualni uspjeh u ovom dvomeču donijeće Mostarcima mečeve sa Majncom ili AEK-om iz Larnake.

S obzirom na to da su ostali bh. klubovi odavno eliminisani sa međunarodne scene, samo Zrinjski ima šansu da nastavi takmičenje u jednom od tri evropska klupska takmičenja.

U preostala dva gledaćemo velike borbe za trofej. Finale Lige šampiona 30. maja na Puškaš Areni u Budimpešti, finalni meč Lige Evrope biće odigran na stadionu Bešiktaša u Istanbulu 20. maja, dok će se za trofej u Konferencijskoj ligi finalisti boriti sedam dana kasnije na Red Bul Areni u Lajpcigu.