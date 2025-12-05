Žrijebom su određene grupe za prvenstvo svijeta, koje se igra sljedeće godine.
Ukoliko prebrode martovski baraž, fudbaleri BiH će na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku igrati protiv Kanade, Katara i Švajcarske – epilog je žrijeba održanog u Vašingtonu!
Evo svih grupa:
Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Evropski baraž D (Češka/Irska/Danska/Sjeverna Makedonija)
Grupa B: Kanada, Evropski baraž A (Vels/BiH/Italija/Sjeverna Irska), Katar, Švajcarska
Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska
Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, Evropski baraž C (Slovačka/*Kosovo/Turska/Rumunija)
Grupa E: Njemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador
Grupa F: Holandija, Japan, Evropski baraž B (Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija), Tunis
Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland
Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj
Grupa I: Francuska, Senegal, Interkontinentalni baraž 2 (Bolivija/Surinam/Irak), Norveška
Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan
Grupa K: Portugal, Interkontinentalni baraž 1 (Nova Kaledonija/Jamajka/DR Kongo), Uzbekistan, Kolumbija
Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama
Da bi nastupili na predstojećem prvenstvu svijeta, "zmajevi" moraju da prođu sito i rešeto baraža. U polufinalu, 26. marta, gostovaće Velsu, a ako trijumfuju, pet dana kasnije će na zeničkom "Bilinom polju" dočekati pobjednika duela Italija - Sjeverna Irska.
TOK ŽRIJEBA POGLEDAJTE KLIKOM NA RAZVOJ DOGAĐAJA!
Kad se igra?
Prvenstvo svijeta igraće se od 11. juna do 19. jula.
Evo kako sve izgleda!Izvor: FIFA.com/screenshot
Kraj žrijeba
BiH ide na Kanadu, Katar i Švajcarsku
Ukoliko prebrode baraž, bh. fudbaleri će na Mundijalu 2026. godine igrati protiv Kanade, Katara i Švajcarske!
Slijedi posljednji šešir
U njemu je i selekcija BiH, koja igra u evropskom baražu A.
Kompletan sastav: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, Evropski baraž A (Vels/BiH/Italija/Sjeverna Irska), Evropski baraž B (Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija), Evropski baraž C (Slovačka/*Kosovo/Turska/Rumunija), Evropski baraž D (Češka/Irska/Danska/Sjeverna Makedonija), Interkontinentalni baraž 1 (Nova Kaledonija/Jamajka/DR Kongo) i Interkontinentalni baraž 2 (Bolivija/Surinam/Irak).
Kraj i u trećem šeširu
Slijedi treći šešir!
U njemu su Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija i Južna Afrika.
Hrvatska ide na Englesku!
Gotovo je i izvlačenje timova iz drugog šešira.
Evo kako grupe trenutno izgledaju:
Traje predstavljanje zemalja iz drugog šešira
Tu su Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija i Australija.
Gotovo je sa prvim šeširom!
Najvažniji dio kreće
U toku je predstavljanje timova iz prvog šešira. Tamo se nalaze Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija i Njemačka.
Tu su i Vejn Grecki, Šekil O'Nil, Tom Brejdi...
Na binu je stupio i proslavljeni hokejaš Vejn Grecki, legendarni košarkaš Šekil O'Nil, ikona NFL-a i sedmostruki osvajač Superboula Tom Brejdi...
Rio Ferdinand na sceni
Nekadašnji as Mančester junajteda i bivši reprezentativac Engleske izašao je na binu i pomoći će prilikom izvlačenja grupa za Mundijal 2026.
Za domaćine je već sve poznato
Iako se to već i znalo od ranije, Meksiko je nosilac grupe A, Kanada je u grupi B, dok će SAD nastupati u grupi D. Prve kuglice izvukli su lideri zemalja - predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum Pardo, premijer Kanade Mark Karni i predsjednik SAD Donald Tramp.
Počinjemo?
Čini se da je sve spremno da počne glavni događaja dana - žrijeb za Svjetsko prvenstvo koje se 2026. godine igra u SAD, Kanadi i Meksiku.
Nagrada za Donalda Trampa!
Američki predsednik Donald Tramp prvi je dobitnik tek uspostavljene nagrade za mir koju FIFA dodjeljuje od danas. Pod sloganom "Fudbal ujedinjuje svijet", FIFA je nagradu uručila Trampu kojeg smatra ambasadorom mira.
Još jedan nastup!
Himnu Svjetskog prvenstva u fudbalu koje će se 2026. godine održati u SAD, Kanadi i Meksiku predstaviće nam Robi Vilijams i Nikol Šerzinger.
Uvod...
Manekenka Hajdi Klum i glumac Kevin Hart bili su voditelji na početku programa, a zatim su prepustili riječ prvom čovjeku FIFA Đaniju Infantino. Počeo je da predstavlja goste, među kojima su i predsjednici tri države koje organizuju turnir. U sali su Donald i Melanija Tramp.
Počinjemo!
Za početak ćemo čuti legendarnog Andreu Bočelija, a onda će se program nastaviti sve do žrijeba za predstojeće Svjetsko prvenstvo u fudbalu.
Kako će izgledati Mundijal?
Rekordnih 48 reprezentacija biće podijeljeno u 12 grupa, a u svakoj će se naći po četiri tima. Prolaz u nokaut fazu takmičenja obezbijediće po dvije najbolje selekcije iz svake grupe, a zatim i još osam trećeplasiranih reprezentacija, na osnovu njihovog učinka u grupnoj fazi.
To znači da će 16 timova završiti takmičenje poslije grupne faze i tri odigrana meča, a preostale 32 selekcije će u nokaut sistemu nastaviti da se bore za svjetsku titulu. Za sada se zna da će Meksiko biti nosilac grupe A, Kanada nosilac grupe B, a SAD nosilac grupe D.
Šeširi!
Prvi šešir: Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Njemačka
Drugi šešir: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija
Treći šešir: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika
Četvrti šešir: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, Evropski baraž A, B, C i D, Interkontinentalni baraž 1 i 2
I "zmajevi" u žrijebu
U žrijebu će se naći i reprezentacija BiH, koju u martu čeka baraž.
Ukoliko preskoče ekipu Velsa na gostujućem terenu, izabranici Sergeja Barbareza će u finalu doigravanja odmjeriti snage na "Bilinom polju" sa boljim iz duela Italije i Sjeverne Irske.
Sve što treba da znate...
Po svemu sudeći, žrijeb će potrajati! Očekuje se da dođe Donald Tramp, da nekoliko svjetskih zvijezda održi kratke koncerte, da u prvom planu bude atraktivna Hajdi Klum... Uglavnom, pratićemo sve do detalja.
Dobro veče!
Čak 48 selekcija igraće na Svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, a danas ćemo saznati kako će oni biti raspoređeni po grupama, iako ćemo posljednjih šest učesnika znati tek nakon baraža koji su zakazani za mart naredne godine.