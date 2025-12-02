logo
Sve o žrijebu za Svjetsko prvenstvo 2026

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Na jednom mjestu sve potrebne informacije o žrijebu za Svetsko prvenstvo 2026. godine koji se održava u petak u Vašingtonu.

Sve o žrijebu za Svjetsko prvenstvo 2026. Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Žrijeb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održaće se u petak od 18 časova u čuvenom "Kenedi centru" u Vašingtonu, uz prisustvo američkog predsednika Donalda Trampa. Tog dana saznaćemo sastave grupa za turnir koji nas očekuje idućeg ljeta u SAD, Kanadi i Meksiku, a na kome ćemo prvi put imati 48 učesnika.

Za sada, poznata su 42 od 48 učesnika Mundijala. Preostalih šest saznaćemo kada se u martu budu odigrale utakmice plej-ofa, ali je već unaprijed odlučeno da ekipe koje još konkurišu za završni turnir budu smještene u poslednji šešir.

Kako izgledaju šeširi za Svjetsko prvenstvo 2026?

Izvor: Paparacy/Shutterstock

Šeširi za žrijeb su "zaključani" i napravljeni su na osnovu FIFA renkinga od 19. novembra. Oni koji su prosto u plej-ofu i još čekaju svoje mjesto u SAD, Meksiku i Kanadi smješteni su tako u najnekvalitetniju grupu timova, dok je važno napomenuti da samo nije moguće da u istoj grupi budu timovi iz iste konfederacije, osim u slučaju UEFA (maksimalno dvije).

  • Prvi šešir: Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Njemačka
  • Drugi šešir: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija
  • Treći šešir: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika
  • Četvrti šešir: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, Evropski baraž A, B, C i D, Interkontinentalni baraž 1 i 2.

Interesantno, jedan od učesnika turniraIran najavio je bojkot žrijeba zbog dobro poznate političke situacije sa SAD.

Ko čeka šansu u baražu?

Izvor: Freer/Shutterstock

Ukupno šest ekipa će obezbijediti još mjesto kroz plej-of - u pitanju su četiri ekipe iz Evrope, odnosno gledaćemo još dvije koje će tu priliku imati kroz interkontinentalni baraž. Evo ko je u konkurenciji za to:

  • Evropski baraž "A": Vels - Bosna i Hercegovina, Italija - Sjeverna Irska
  • Evropski baraž "B": Ukrajina - Švedska, Poljska - Albanija
  • Evropski baraž "C": Slovačka - "Kosovo", Turska - Rumunija
  • Evropski baraž "D": Češka - Irska, Danska - Sjeverna Makedonija
  • Interkontinentalni baraž "1": Nova Kaledonija - Jamajka, DR Kongo
  • Interkontinentalni baraž "2": Bolivija - Surinam, Irak

Imena ovih reprezentacija neće biti izvučena na žrijebu, nego će na papirićima pisati "Pobjednik baraža 'A'", i tako dalje...

Kakva su pravila na Mundijalu?

Izvor: ssi77/Shutterstock

Turnir će se prvi put igrati sa 48 reprezentacija (umjesto 32 kako je od 2002. godine) i reprezentacije će biti podijeljene u 12 grupa od po četiri tima. Svaki tim igra po tri meča u grupnoj fazi, a dalje prolaze po dvije najbolje ekipe iz svake grupe i još osam najboljih trećeplasiranih timova. Preciznije, u tu fazu ulazi 32 tima.

Igraće se čak 40 utakmica više nego što je to bio slučaj od posljednje promjene formata 1998. godine, ukupno 104. Zbog toga bi Svjetsko prvenstvo trebalo da traje i duže nego obično (čak 39 dana) sve od 11. juna do 19. jula.

Ko su gradovi domaćini Svjetskog prvenstva 2026. godine? Vankuver i Toronto su jedini predstavnici Kanade, Monterej, Gvadalahara i Meksiko Siti jedina tri grada koja "daje" Meksiko, dok SAD dominiraju - tu su Majami, Atlanta, Hjuston, Dalas, Kanzas siti, Filadelfija, Njujork, Boston, Los Anđeles, San Francisko i Sijetl.

