FIFA promijenila pravila zbog Kristijana Ronalda: Dobio najsmiješniju kaznu pred Mundijal 2026

Kristijano Ronaldo neće biti suspendovan za Svjetsko prvenstvo 2026. godine pošto mu je FIFA oprostila direktan crveni karton.

Izvor: Brian Lawless, PA Images / Alamy / Profimedia

Kristijano Ronaldo napravio je skandal na meču Portugala i Irske, na samom kraju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi. Ronaldo je dobio direktan crveni karton na toj utakmici koju je Portugal izgubio, ali su i bez njega uspjeli potom da potvrde "vizu" za turnir, izbegavajući dodatne kvalifikacije.

Ipak, ostalo je pitanje šta je sa Ronaldovim crvenim kartonom koji je dobijen zbog udaranja laktom protivničkog igrača, što se obično "nagrađuje" sa više mečeva pauze? Nećete biti iznenađeni da je FIFA zbog fudbalskog superstara promijenila pravila.

Kristijano Ronaldo prošao bez kazne

Najbolji fudbaler Portugala suspendovan je na kraju na samo jednu utakmicu, odnosno zvanično je svoju suspenziju "odradio" protiv Jermenije (9:1) u posljednjem kolu kvalifikacija. Zbog toga će nesmetano moći da igra i prve utakmice za Portugal na Svjetskom prvenstvu iduće godine.

Vjerovali ili ne, Ronaldo je zapravo suspendovan na tri utakmice, ali su dvije "uslovne" na godinu dana. Preciznije, ako bi u tom periodu napravio sličan prekršaj u dresu Portugala, aktivirale bi se još dvije utakmice suspenzije.

Neobična i unikatna kazna za Kristijana Ronalda koja je pokazala da FIFA može da promijeni svoja pravila samo ako joj je to ipak dovoljno važno, a šta je važnije od toga da jedan od najpopularnijih sportista svih vremena može da igra utakmice u njenoj organizaciji i donosi novac.

S kim će Portugal igrati na Mundijalu?

Izvor: Paparacy/Shutterstock

To ćemo saznati na žrijebu koji je zakazan za 5. decembar u Vašingtonu, a za sada znamo da će Portugal biti među nosiocima u prvom šeširu. Do sada je inače direktan plasman obezbijedilo 42 od 48 reprezentacija, ostale ćemo saznati kada se u martu završe baraži.