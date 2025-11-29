logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potpuni haos pred žrijeb za Svjetsko prvenstvo: Amerikanci im odbili vize, uslijedio bojkot zbog odluke Trampa

Potpuni haos pred žrijeb za Svjetsko prvenstvo: Amerikanci im odbili vize, uslijedio bojkot zbog odluke Trampa

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Potpuni haos pred žrijeb za Svjetsko prvenstvo koji se održava u Vašingtonu 5. decembra. Stigla je i poruka iz reprezentacije Irana...

Iranci ne mogu na žrijeb za Svjetsko prvenstvo Izvor: Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žrijeb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu održaće se 5. decembra u Vašingtonu i već je počeo haos. Predstavnicima reprezentacije Irana zabranjeno je da dođu u prestonicu Amerike. Tačnije, jednom dijelu njihovih predstavnika nisu odobrene vize za ulazak u Sjedinjene Američke Države što je izazvalo bojkot i reakciju.

"Informisali smo FIFA da odluka Amerike nema nikakve veze sa sportom i da članovi iranske delegacije neće učestvovati na žrijebu za Mundijal", rekao je Amir Mehdi Alav koji je PR Fudbalskog saveza Irana.

Predsjednik Amerike Donald Tramp nedavno je saopštio da uvodi zabranu ulaska za državljane iz 12 zemalja među kojima su Iran i Tahiti koji su se kvalifikovali za Mundijal. Takođe je obećao i da će svi sportisti, članovi tima i ljudi koji su uz reprezentacije proći kroz provjeru državnih sekretara.

Ostaje da se vidi kako će to da funkcioniše sada, pred žrijeb...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 SAD Iran

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC