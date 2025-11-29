Potpuni haos pred žrijeb za Svjetsko prvenstvo: Amerikanci im odbili vize, uslijedio bojkot zbog odluke Trampa

Potpuni haos pred žrijeb za Svjetsko prvenstvo koji se održava u Vašingtonu 5. decembra. Stigla je i poruka iz reprezentacije Irana...

Izvor: Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žrijeb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu održaće se 5. decembra u Vašingtonu i već je počeo haos. Predstavnicima reprezentacije Irana zabranjeno je da dođu u prestonicu Amerike. Tačnije, jednom dijelu njihovih predstavnika nisu odobrene vize za ulazak u Sjedinjene Američke Države što je izazvalo bojkot i reakciju.

"Informisali smo FIFA da odluka Amerike nema nikakve veze sa sportom i da članovi iranske delegacije neće učestvovati na žrijebu za Mundijal", rekao je Amir Mehdi Alav koji je PR Fudbalskog saveza Irana.

Predsjednik Amerike Donald Tramp nedavno je saopštio da uvodi zabranu ulaska za državljane iz 12 zemalja među kojima su Iran i Tahiti koji su se kvalifikovali za Mundijal. Takođe je obećao i da će svi sportisti, članovi tima i ljudi koji su uz reprezentacije proći kroz provjeru državnih sekretara.

Ostaje da se vidi kako će to da funkcioniše sada, pred žrijeb...