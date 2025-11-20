logo
Određene satnice utakmica baraža za Svjetsko prvenstvo

Autor Haris Krhalić
0

Utakmica Vels - Bosna i Hercegovina igra se u poželjnom terminu.

Satnice utakmica baraža za Svjetsko prvenstvo Izvor: Profimedia

U sjedištu FIFA-e u Cirihu danas je obavljen žrijeb baraža za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Bosna i Hercegovina je dobila mjesto u stazi A, gdje će u polufinalu igrati protiv reprezentacije Velsa. Ovaj meč „zmajevi“ će odigrati u gostima, dok bi u slučaju prolaska imali prednost domaćeg terena u finalu.

Ako naš tim eliminiše Velšane, u borbi za plasman na Mundijal čekaće ga pobjednik susreta Italija – Sjeverna Irska.

Objavljeni su i tačni termini utakmica. Duel Vels – Bosna i Hercegovina zakazan je za 26. mart u 20.45 po srednjoevropskom vremenu.
Finalne utakmice igraju se 31. marta, takođe u 20.45.

