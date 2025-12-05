Pogledajte kako izgledaju sastavi šešira za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi. Danas je žrijeb koji će pratiti čitav svijet i gledaće u Hajdi Klum, Rija Ferdinanda, Kevina Harta, Šekila O'Nila i druge.
Danas od 18 časova u Vašingtonu biće održan žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u fudbalu. Svečana ceremonija biće održana u čuvenom "Kenedi centru" uz mnoštvo zvanica iz javnog života, uz prisustvo prije svega američkog predsjednika Donalda Trampa, kao predstavnika jednog od tri domaćina turnira - SAD, Meksika i Kanade.
Slavna manekenka Hajdi Klum, jedna od najlepših žena svijeta, biće voditeljka žrijeba zajedno sa glumcima Kevinom Hartom i Danijem Ramirezom, dok će nastupati Nikol Šercinger, Andrea Bočeli i Robi Vilijams. Što se tiče onih koji će asistirati na žrijebu, vidjećemo i legendarne američke sportiste Toma Brejdija i Šekila O'Nila, a uz njih će tu biti i Rio Ferdinand, Aron Džadž i Vejn Grecki.
Kako izgledaju šeširi za Svjetsko prvenstvo 2026?
Danas je žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026: Ko je u kom šeširu i zašto će svi gledati u Hajdi Klum
Šeširi za žrijeb su "zaključani" i napravljeni su na osnovu FIFA renkinga od 19. novembra. Oni koji su prosto u plej-ofu i još čekaju svoje mjesto u SAD, Meksiku i Kanadi smješteni su tako u najnekvalitetniju grupu timova, dok je važno napomenuti da samo nije moguće da u istoj grupi budu timovi iz iste konfederacije, osim u slučaju UEFA (maksimalno dvije).
Za sada znamo ukupno 42 od 48 učesnika turnira, a evo kako izgledaju sastavi šešira:
- Prvi šešir: Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Nemačka
- Drugi šešir: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija
- Treći šešir: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika
- Četvrti šešir: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, Evropski baraž A, B, C i D, Interkontinentalni baraž 1 i 2.
Interesantno, jedan od učesnika turnira Iran najavio je bojkot žrijeba zbog dobro poznate političke situacije sa SAD.
Ko je u baražima?Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia
Ukupno šest ekipa će obezbijediti još mesto kroz plej-of - u pitanju su četiri ekipe iz Evrope, odnosno gledaćemo još dvije koje će tu priliku imati kroz interkontinentalni baraž. Evo ko je u konkurenciji za to:
- Evropski baraž "A": Vels - Bosna i Hercegovina, Italija - Sjeverna Irska
- Evropski baraž "B": Ukrajina - Švedska, Poljska - Albanija
- Evropski baraž "C": Slovačka - "Kosovo", Turska - Rumunija
- Evropski baraž "D": Češka - Irska, Danska - Sjeverna Makedonija
- Interkontinentalni baraž "1": Nova Kaledonija - Jamajka, DR Kongo
- Interkontinentalni baraž "2": Bolivija - Surinam, Irak
Imena ovih reprezentacija neće biti izvučena na žrijebu, nego će na papirićima pisati "Pobjednik baraža 'A'", i tako dalje...
Kakva su pravila na Svjetskom prvenstvu?Izvor: Paparacy/Shutterstock
Turnir će se prvi put igrati sa 48 reprezentacija (umjesto 32 kako je od 2002. godine) i reprezentacije će biti podijeljene u 12 grupa od po četiri tima. Svaki tim igra po tri meča u grupnoj fazi, a dalje prolaze po dvije najbolje ekipe iz svake grupe i još osam najboljih trećeplasiranih timova. Preciznije, u tu fazu ulazi 32 tima.
Igraće se čak 40 utakmica više nego što je to bio slučaj od posljednje promjene formata 1998. godine, ukupno 104. Zbog toga bi Svjetsko prvenstvo trebalo da traje i duže nego obično (čak 39 dana) sve od 11. juna do 19. jula.
Ko su gradovi domaćini Svjetskog prvenstva 2026. godine?Vankuver i Toronto su jedini predstavnici Kanade, Monterej, Gvaldalahara i Meksiko Siti jedina tri grada koja "daje" Meksiko, dok SAD dominiraju - tu su Majami, Atlanta, Hjuston, Dalas, Kanzas siti, Filadelfija, Njujork, Boston, Los Anđeles, San Francisko i Sijetl.
Turnir se inače održava od 11. juna do 19. jula 2026. godine i čekamo ko će na svjetskom tronu zamijeniti Argentinu.