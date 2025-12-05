Pogledajte kako izgledaju sastavi šešira za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi. Danas je žrijeb koji će pratiti čitav svijet i gledaće u Hajdi Klum, Rija Ferdinanda, Kevina Harta, Šekila O'Nila i druge.

Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia/ William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

Danas od 18 časova u Vašingtonu biće održan žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u fudbalu. Svečana ceremonija biće održana u čuvenom "Kenedi centru" uz mnoštvo zvanica iz javnog života, uz prisustvo prije svega američkog predsjednika Donalda Trampa, kao predstavnika jednog od tri domaćina turnira - SAD, Meksika i Kanade.

Slavna manekenka Hajdi Klum, jedna od najlepših žena svijeta, biće voditeljka žrijeba zajedno sa glumcima Kevinom Hartom i Danijem Ramirezom, dok će nastupati Nikol Šercinger, Andrea Bočeli i Robi Vilijams. Što se tiče onih koji će asistirati na žrijebu, vidjećemo i legendarne američke sportiste Toma Brejdija i Šekila O'Nila, a uz njih će tu biti i Rio Ferdinand, Aron Džadž i Vejn Grecki.

Kako izgledaju šeširi za Svjetsko prvenstvo 2026?

Vidi opis Danas je žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026: Ko je u kom šeširu i zašto će svi gledati u Hajdi Klum Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Šeširi za žrijeb su "zaključani" i napravljeni su na osnovu FIFA renkinga od 19. novembra. Oni koji su prosto u plej-ofu i još čekaju svoje mjesto u SAD, Meksiku i Kanadi smješteni su tako u najnekvalitetniju grupu timova, dok je važno napomenuti da samo nije moguće da u istoj grupi budu timovi iz iste konfederacije, osim u slučaju UEFA (maksimalno dvije).

Za sada znamo ukupno 42 od 48 učesnika turnira, a evo kako izgledaju sastavi šešira: Prvi šešir : Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Nemačka

: Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Nemačka Drugi šešir : Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija

: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija Treći šešir : Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika

: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika Četvrti šešir: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, Evropski baraž A, B, C i D, Interkontinentalni baraž 1 i 2.