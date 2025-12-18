Tijago Silva napustio Fluminense i želi da se vrati u Evropu: Cilj je nastup na petom Mundijalu

Brazilski fudbaler Tijago Silva završio je u četvrtak boravak u Fluminenseu i navodno želi da se vrati u Evropu kako bi poboljšao svoje šanse da zaigra na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: A.PAES/shutterstock

Fluminense je objavio raskid ugovora sa 41-godišnjim defanzivcem šest mjeseci prije njegovog isteka. Silva se pridružio klubu iz Rio de Žaneira u maju prošle godine.

Klub je u saopštenju naveo da bivši igrač Milana, Pari Sen Žermena i Čelsija za sobom ostavlja "naslijeđe posvećenosti i ljubavi prema Fluminenseu". On je u tom klubu igrao takođe od 2006. do 2008. godine.

Bivši fudbaler Čelsija Džon Teri je ranije ove nedjelje rekao na društvenim mrežama da bi volio da vidi Tijaga Silvu ponovo na "Stamford Bridžu", gdje je Brazilac osvojio Ligu šampiona 2021. godine.

"Njegovo dvoje djece je u našoj akademiji. Nema sumnje da će se vratiti u London da bi bio sa porodicom za Božić", rekao je Teri.

Tijago Silva je pomogao Fluminenseu da stigne do polufinala Svjetskog klupskog prvenstva u julu i bio je starter veći dio sezone, koja se za brazilske klubove završava u decembru.

On je bio u reprezentaciji Brazila na posljednja četiri Svjetska prvenstva, a očigledno želi da zaigra i na petom Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi sljedećeg ljeta.

