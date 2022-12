Provocirao Piksija u Kataru, sad je pao najniže moguće! Oglasila se njegova supruga: Bog zna šta je sa njim... (VIDEO)

Tijago Silva je jako teško podnio poraz od Hrvatske i već danima je u lošem stanju.

Izvor: Tweet/Planeta do Futebol/MN Press/Ivica Veselinov

Mnoge zvijezde svjetskog fudbala vratile su se razočarane sa Mundijala u Kataru, a među njima je i iskusni štoper Brazila Tijago Silva. Fudbaler Čelsija ima 38 godina i meč sa Hrvatskom u četvrtfinalu Mundijala mu je sigurno bio posljednji na Svjetskim prvenstvima u karijeri.

Brazilci su bili najveći favoriti za osvajanje takmičenja, dominantno su osvojili grupu u kojoj su dobili i Srbiju sa 2:0, a onda su pregazili Južnu Koreju prije nego što su pali na penale protiv "vatrenih". Sada se nekoliko dana poslije tog ispadanja javila supruga Tijaga Silve i podijelila vidio na kome se vidi kapiten Brazila na terasi, zagledan u daljinu.

Ona je navela daje njen suprug "potpuno izgubio pojam o vremenu i prostoru", kao i da mu se stanje uopšte ne popravlja. "Ovakav je danima, sam, u tišini i razmišlja Bog zna o čemu", napisala je ona i podijelila ovaj video:

Defanzivac koji je za "Selesao" igrao 117 puta je ušao i u sukob sa selekotrom "orlova" Draganom Stojkovićem Piksijem, koga je optužio da je potcijenio Brazil!

"Vidjeli smo izjavu njihovog selektora. Pokazao je nepoštovanje. Da je analizirao naš tim bolje, vidio bi da mi rijetko primamo golove, bez obzira na to u kakvoj postavi igramo. Živimo u takvom vremenu da sve brzo dođe do vas, posebno na društvenim mrežama. Oni u ovom meču nisu imali ni šansu da daju gol, neka nas sljedeći put bolje analiziraju i neka pričaju sa više poštovanja", poručio je Silva.

Ovo je bilo četvrto Svjetsko prvenstvo Tijagu Silvi, a poslije meča sa Srbijom se oglasio povodom ranijih izjava selektora Stojkovića, koje očigledno nije dobro protumačio. Ubrzo je dobio i odgovor.

"Imaju dobru odbranu, nisam čitao medije i ne znam šta je rekao Tijago Silva. Mislim da je to najbolje, može to da vas poremeti eventualno i nema potrebe za time. Uvijek neko može da kaže neku glupost koja može da utiče na tim. Njemu je lako da igra, kad igra sa rekovalescentom. To je bio Mitrović. Da je bio Mitrović 100 odsto spreman, ne vjerujem da bi tako pričao Tijago Silva... Ako je zaista to rekao da smo mogli bolje da ih analiziramo, mislim da smo pogodili tim Brazila i mogu da vam pokažem taj papir 15. novembra. Nisu mogli da nas iznenade, jedino mi je žao što igrači nisu bili na sto odsto jer bi to totalna drugačija priča bila", zaključio je Piksi.