Brazilac provocirao Piksija, selektor mu odgovorio! Stojković "pecnuo" štopera: Ne bi tako pričao da je Mitar bio zdrav!

Izvor: MN PRESS

Dragan Stojković odgovorio je Tijagu Silvi na prozivke. Poslije pobjede Brazila u prvom kolu Mundijala u Kataru defanzivac "selesaa" napao je Piksija zbog izjave koju je rekao prije tog meča. Očigledno nije shvatio šalu srpskog selektora koji je pričao o velikom broju napadača koji oni imaju, pa je istakao da je "Srbija trebalo bolje da ih analizira, da bi tako bolje prošla".

Upravo je izjava defanzivca Čelsija bila povod za pitanje selektoru na konferenciji za medije. Imao je spreman odgovor za njega.

"Imaju dobru odbranu, nisam čitao medije i ne znam šta je rekao Tijago Silva. Mislim da je to najbolje, može to da vas poremeti eventualno i nema potrebe za time. Uvijek neko može da kaže neku glupost koja može da utiče na tim", rekao je Piksi.

Poslije kratke pauze, nastavio je i malo "pecnuo" Silvu.

"Njemu je lako da igra, kad igra sa rekovalescentom. To je bio Mitrović. Da je bio Mitrović 100 odsto spreman, ne vjerujem da bi tako pričao Tijago Silva... Ako je zaista to rekao da smo mogli bolje da ih analiziramo, mislim da smo pogodili tim Brazila i mogu da vam pokažem taj papir 15. novembra. Nisu mogli da nas iznenade, jedino mi je žao što igrači nisu bili na sto odsto jer bi to totalna drugačija priča bila", zaključio je Piksi.