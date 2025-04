Napustio nas prerano, a trebalo je da bude najbolji u Evropi: "Sa loptom je mogao sve, ali volio je život"

Dejan Brđović je igrao sve pozicije, bio kapiten zlatne generacije, a mogao je mnogo više. O tome je pričao njegov prijatelj i saigrač Vladimir Batez.

Najtalentovaniji Srbin ikada? Ako pitate Vladimira Bateza to je sasvim sigurno Dejan Brđović. Gostujući u podkastu "U tri seta" nekadašnji korektor nacionalne selekcije Savezne republike Jugoslavije je pričao o saigraču kome se najviše divio i za koga smatra da je mogao i mnogo više, a mnogo je postigao.

Dejan Brđović je nakon pada sankcija i dozvole da se srpski tim takmiči bio kapiten legendarne "plave čete" odbojkaša koja je osvojila bronzu na Olimpijskim igrama u Atlanti i tako započela zlatno doba ovog sporta kod nas. Igrao je do kasno, onda bio trener, a da je bio posvećeniji, ko zna dokle bi dogurao.

"Kad si me konkretno pitao za Dejana mislim da je to najtalentovaniji igrač u smislu kompletnosti. On je mogao da igra bukvalno svaku poziciju. Korektora, primača, dizača, možda mu je falilo da i u evropskoj odbojci zauzme to svoje mjesto koje je po talentu i kvalitetu zasluživao. Kriv je možda taj neki njegov odnos prema radu. Nije baš bio taj totalni profesionalac, malo je volio i život. Ali daleko od toga da je otišao u neku drugu krajnost, on je imao izuzetnu karijeru, ali kad ti imaš nekog Dejana Brđovića sa 23-24 godine ispred sebe, a ti imaš 20 godina, a on sa loptom može da uradi šta god i to gledaš na savakom treningu... Mi smo samo njega gledali i samo njega slušali. Naravno radili smo sve što trener kaže, ali svi smo se trudili da uradimo to što on uradi. Jer on je to radio sa takvom lakoćom, a i smo to milion puta da ponovimo da bi došli do te situacije", ispričao je Vladimir Batez.

Kakav je igrač bio Dejan Brđović?

Takav da je trajao do 2006. godine. Oprostio se sa 40 u svom Kragujevcu u hali "Jezero" na spektakularnoj utakmici. Počeo je da igra u Žiči, igrao za Ribnicu, pa za Crvenu zvezdu. Oko njegovog prelaska u Beograd je nastala prava afera zbog koje je na kraju Crvena zvezda kažnjena i prebačena u drugu ligu. Igrao je na najvećem nivou pa je u Italiji uspio da sa Novarom bude treći u Ligi šampiona. Nastupao je za Olimpijakos, Romu, Asistel, Loretu, Lube, AEK, a oprostio se u Radničkom iz Kragujevca. Bio je igrač i trener, sportski direktor, nekada po dve funkcije odjednom. Ipak, najdraži su mu bili nastupi za reprezentaciju kojih je skupio preko 300.

Cijela Srbija je ostala u šoku kada je 21. decembra iznenada preminuo u Beogradu. Iznenada i gotovo na nogama sa samo 49 godina. Iza sebe je ostavio sina Aleksu, koji takođe igra odbojku i to za nacionalni tim i ćerku Aleksandru, naravno odbojkašicu. Nažalost, na nedavno održanoj ceremoniji 100 godina odbojke u Srbiji, nismo mogli da ispratimo jednog od najvećih.