Zrinjski nakon remija sa Rapidom izborio nokaut fazu Konferencijske lige.

Luda noć u Mostaru!

Zrinjski je remijem protiv Rapida izborio plasman u nokaut fazu Konferencijske lige, a bod u 93. minutu Mostarcima je autogolom donio Nenad Cvetković.

ZRINJSKI - RAPID 1:1 (0:1)

/Cvetković 90+3 ag - Šaub 11/

Bili su "plemići" na koljenima do sudijske nadoknade, vodio je Rapid pogotkom Šauba još od 11. minuta i činili se da je šampion BiH pred eliminacijom. Tokom većeg dijela drugog poluvremena bilo je jasno da je Zrinjskom potreban samo bod da izbori plasman u plej-of, s obzirom na to da su mu ostali rezultati išli naruku. Ipak, morali su dobro da se oznoje kako bi izbjegli poraz u duelu sa ekipom koja do večeras nije osvojila ni bod u Konferencijskoj ligi.

Promašili su domaći brojne prilike, nestvarno je šta sve nisu uspjeli da pretvore u gol, a onda ih je sreća pogledala u trećem minutu nadoknade.

Ovim bodom Zrinjski je stigao do 23. mjesta, posljednjeg koje donosi evropsko proljeće. U borbi za osminu finala Mostarci će igrati protiv Lozane ili Kristal Palasa.







Detalje meča potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".