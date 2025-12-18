logo
Kakva drama u Mostaru: Zrinjski autogolom u 93. minutu do evropskog proljeća! 0

Zrinjski nakon remija sa Rapidom izborio nokaut fazu Konferencijske lige.

Luda noć u Mostaru!

Zrinjski je remijem protiv Rapida izborio plasman u nokaut fazu Konferencijske lige, a bod u 93. minutu Mostarcima je autogolom donio Nenad Cvetković.

ZRINJSKI - RAPID 1:1 (0:1)
/Cvetković 90+3 ag - Šaub 11/

Bili su "plemići" na koljenima do sudijske nadoknade, vodio je Rapid pogotkom Šauba još od 11. minuta i činili se da je šampion BiH pred eliminacijom. Tokom većeg dijela drugog poluvremena bilo je jasno da je Zrinjskom potreban samo bod da izbori plasman u plej-of, s obzirom na to da su mu ostali rezultati išli naruku. Ipak, morali su dobro da se oznoje kako bi izbjegli poraz u duelu sa ekipom koja do večeras nije osvojila ni bod u Konferencijskoj ligi.

Promašili su domaći brojne prilike, nestvarno je šta sve nisu uspjeli da pretvore u gol, a onda ih je sreća pogledala u trećem minutu nadoknade.

Ovim bodom Zrinjski je stigao do 23. mjesta, posljednjeg koje donosi evropsko proljeće. U borbi za osminu finala Mostarci će igrati protiv Lozane ili Kristal Palasa.



Standings provided by Sofascore

Detalje meča potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
22:58

KRAJ

Zrinjski - Rapid 1:1, Mostarci će i na proljeće igrati u Evropi!

22:56

90' - GOOOL!!! Zrinjski je izjednačio!

Autogol u Mostaru, Zrinjski ima rezultat za nokaut fazu Konferencijske lige!

Cvetković je tragičar Rapida, pogodio je sopstvenu mrežu nakon ubacivanja Abramovića.

22:52

90' - Četiri minuta nadoknade

22:47

84' - Nema penala

Antist je bio u prodoru, sam je izašao pred Karačića, koji ga je srušio, sudija je prvo pokazao na penal, a odmah zatim dosudio nedozvoljenu poziciju koja je prethodila akciji gostiju.

22:43

80' - Još 10 minuta nade

22:43

79' - Mijenjaju i Austrijanci

Izašao je Šaub, strijelac jedinog gola, a na terenu je Antist. Istovremeno, Grelera je zamijenio Cvetković.

22:41

79' - Posljednje izmjene u Zrinjskom

Šakota i Ćavar ulaze u igru umjesto Mikića i Barišića.

22:32

70' - Opomena i za Dujmovića

22:31

69' - Žuti karton za Demira

22:31

Okršaj Bilbije i Štimca!

Bilbija nije zadovoljan što je Štimac odlučio da ga izvede iz igre. Burno je reagovao prolazeći pored trenera Zrinjskog, a potom izuzetno ljut sjeo na klupu.

22:30

66' - Prijeti Mamić

Pokušava i Mamić, iskosa, ali pored gola.

22:28

65' - Dvostruka izmjena i kod Rapida

Kara i Vurmbrand završili su meč, a u igri su M'Buji i Vajkselbraun.

22:26

64' - Izlazi Bilbija

Mijenja Štimac Bilbiju, u igri je Damaščan, a kapitenska traka će na ruku Savića. Takođe, Abramović je zamijenio Memiju.

22:21

58' - Kakav promašaj Bilbije!

Sjajno je prošao Pranjić po lijevoj strani, oslobodio se svog čuvara, zatim poslao idealan pas pred gol Rapida, gdje je bio Bilbija, ali kapiten Mostaraca očajno je reagovao i iz peterca nije uspio da pogodi cilj.

22:17

55' - Mikić neprecizan

Sada pokušava i Mikić, ali nema promjene rezultata. Već 14. šut Mostaraca, ali samo četiri išla su u okvir gola.

22:14

51' - Solidan pokušaj Mamića

Mamić je sada pokušao sa dvadesetak metara, ali ponovo neprecizno. Rapid i dalje ima gol prednosti iz rane faze susreta.

22:10

47' - Prvi žuti karton na utakmici

Šeler je zaradio prvu javnu opomenu večeras, i to nakon prekršaja nad Pranjićem.

22:07

46' - Počelo je drugo poluvrijeme

Nema promjena kod Zrinjskog, u Rapidu je Auer zamijenio Guliksena.

21:51

- kraj prvog poluvremena -

Završeno je prvih 45 minuta. Zrinjski je dominirao, ali je Rapid iz jedine prave prilike stigao do vođstva. Luis Šaub za sada je jedini strijelac u Mostaru.

  • ZRINJSKI - RAPID 0:1
    /Šaub 11/

21:50

45+3' - Opet prilika pred golom Rapida

Bilbija i Dujmović mogli su sada donijeti izjednačenje "plemićima", ali su zasmetali jedan drugom, pa je loptu pokupio golman Rapida.

21:48

45+1' - Nova šansa za Mostarce

Sada je u prilici bio i Mikić, ali samo korner. Nakon udarca iz ugla, ponovo je Mikić u šesnaestercu Rapida, ali opet samo korner. Ovaj put nema opasnosti po Rapid, lopta je izbačena van kaznenog prostora.

21:46

44' - Tri pokušaja u jednom napadu

Šutirali su Mostarci tri puta u istom napadu, dva puta su udarci izblokirani, jednom je Hedl odbranio i poslao loptu u korner.

21:33

32' - Ivančić pored gola

Dobra prilika za Mostarce, Savić se probio po desnoj strani, Bilbija je odložio loptu od Ivančića, čiji udarac ipak nije precizan. Ostaje 0:1.

21:25

23' - Na polovini smo prvog poluvremena

Vodeći gol Rapida kao da je presjekao igrače Zrinjskog, koji ne uspijevaju da naprave ozbiljnu šansu pred golom rivala.

21:13

11' - GOOOL!!! Rapid vodi!

Od 11. minuta tim iz Beča vodi 1:0. Šaub je zatresao mrežu Mostaraca.

Neoprezna je bila odbrana domaćih, te dozvolila vezisti Rapida da postigne prvenac ove sezone u Konferencijskoj ligi, a tek treći gol za tim iz Beča. Šaub je pogodio glavom nakon asistencije Demira.

21:12

11' - Ćuže ne može

Moraće Ćuže van terena zbog povrede, zamijeniće ga Pranjić.

21:09

7' - Problemi za Zrinjski

Ćuže je ostao ne terenu nakon pada, čini se da ima problema sa ramenom, pa mu se ukazuje pomoć. Neoprezan je bio Demir i izgleda da je povrijedio fudbalera Zrinjskog.

21:05

3' - Uzvraćaju gosti - korner

Ekspresno uzvraćaju gosti. Guliksen je pokušao da iznenadi Karačića, koji izbacuje loptu u korner. Nakon prekida, Ćuže je intervenisao, ali dosuđen je i faul u napadu.

21:03

2' - Sjajna šansa odmah na startu!

Veliku priliku za vođstvo Zrinjski je imao već nakon minut i po!

Ivančić je centrirao sa lijeve strane, na loptu je natrčao Bilbija, čiji sjajan šut nevjerovatno brani Hendl.

21:00

1' - Počeo je meč u Mostaru

20:40

Promjene u mostarskom timu

Igor Štimac odlučio je da napravi četiri promjene u odnosu na meč protiv Radnika iz Bijeljine, koji je odigran proteklog vikenda. U timu su sada Ilija Mašić, Leo Mikić, Petar Mamić i Antonio Ivančić, dok Slobodan Jakovljević, Mateo Sušić, Neven Đurasek i Matej Šakota nisu u prvoj postavi.

19:58

SASTAVI:

  • ZRINJSKI: Karačić, Memija, Dujmović, Mašić, Barišić, Mamić, Ivančić, Savić, Ćuže, Mikić, Bilbija. Trener: Igor Štimac.
  • RAPID: Hedl, Greler, Ausu, Šeler, Demir, Guliksen, Amane, Grgić, Šaub, Vurmbrand, Kara. Trener: Štefan Kulovic.
19:46

Još nešto više od sat vremena do početka meča

19:23

Navijači Rapida "okupirali" Stari most

Veća grupa navijača Rapida okupirala je Stari most i pozirala na njemu. Na ogradi kultnog mosta okačili su transparent "Ultras Rapid", a snimak je ubrzo objavljen na tifo stranicama.

18:06

Rezultati Zrinjskog

  • Zrinjski - Linkoln 5:0
  • Majnc - Zrinjski 1:0
  • Dinamo Kijev - Zrinjski 6:0
  • Zrinjski - Heken 2:1
  • Rakov - Zrinjski 1:0
  • Zrinjski - Rapid ?
17:36

Ko sudi?

Glavni arbitar večeras u Mostaru biće Ismael Barbara (Malta), a pomagaće mu zemljaci Luka Porteli i Dankan Sultana. Četvrti sudija na ovoj utakmici će biti Filip Faruđa, dok ću VAR sobi biti Italijani Mihael Fabri i Danijel Paterna.

17:17

Zrinjski traži pobjedu, Rapid odavno otpisan

Tim iz Beča jedini je u Konferencijskoj ligi koji nije osvojio ni bod u dosadašnjih pet kola (gol-razlika 2:13), pa je odavno izgubio šanse za plasman u narednu fazu takmičenja. S druge strane, Zrinjskom trijumf vrlo vjerovatno donosi evropsko proljeće, a do plej-ofa bi, u slučaju da se rezultati sa ostalih utakmica poklope, mogao i sa remijem.

17:08

Stanje na tabeli



17:08

Dobro došli u MONDO prenos uživo...

Meč u Mostaru počinje u 21 čas, kada se igraju i ostale utakmice 6. kola Konferencijske lige.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

UKRATKO

  • Zrinjski - Rapid 1:1
Najnovije