Igokea m:tel dočekuje Kluž: Da pobjedom počnemo 2026. godinu

Igokea m:tel dočekuje Kluž: Da pobjedom počnemo 2026. godinu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Košarkaši Igokee u subotu od 17.00 časova u Laktašima dočekuju ekipu Kluža u okviru 14. kola ABA lige, sa jasnom željom da pobjedom započnu novu godinu i potvrde dobar ritam iz završnice 2025.

Igokea Kluž najava ABA liga Nenad Stefanović Marko Jeremić Izvor: MNPRESS

Trener Igokee m:tel Nenad Stefanović istakao je u najavi utakmice da je njegov tim na pravi način završio prethodnu godinu i da sa mnogo optimizma ulazi u nastavak sezone.

“Prije svega želim da čestitam novogodišnje i božićne praznike svim ljudima koji prate košarku, svim ljudima u Republici Srpskoj, kao i sutrašnji Dan Republike Srpske. Mi smo na dobar način završili prethodnu godinu i želimo isto tako da započnemo narednu. Iako nas očekuje dosta teških utakmica na domaćem terenu, vjerujem da ekipa ima snage i kvaliteta i da smo ušli u jedan dobar ritam”, rekao je Stefanović.

Strateg tima iz Laktaša naglasio je da rumunski protivnik zaslužuje maksimalan respekt, ali i da “igosi” vide svoju šansu.

“Pokušaćemo da novu godinu otvorimo pobjedom protiv izuzetno kvalitetne ekipe Kluža, koja igra jako dobro na oba fronta. Kao i svaki tim, imaju određene slabosti i potrudićemo se da to iskoristimo i dođemo do pobjede”, dodao je trener Igokee m:tel.

Izvor: KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Optimističan je i bek Igokee m:tel Marko Jeremić, koji vjeruje da je ekipa podigla formu u pravom trenutku.

“Očekuje nas teška utakmica protiv ekipe Kluža. Prvu utakmicu smo odigrali veoma loše, ali se nadam da ćemo sada pokazati da i protiv ekipa iz vrha možemo da igramo kvalitetnu košarku. U posljednje dvije utakmice smo podigli formu i nadam se da ćemo tako nastaviti i da ćemo uz dobru igru u subotu doći do pobjede”, poručio je Jeremić.

Utakmica između Igokee i Kluža igra se u subotu od 17.00 časova u Sportskoj dvorani u Laktašima.

(MONDO)

Tagovi

KK Igokea Kluž ABA liga

