Trener Igokee m:tel nije zaboravio prvi meč sa Borcem u Čačku: Ponizili su nas bez potrebe, imali smo dodatni motiv

Košarkaši Igoke m:tel upisali su važnu pobjedu u trci za plej-of ABA lige.

Izvor: YouTube/ABA liga/KK Igokea/Screenshot

"Igosi" su u dvorani u Laktašima savladali čačanski Borac 81:73 (26:28, 21:16, 19:18, 15:11) i sada su na omjeru 6-4, dvije pobjede više od FMP-a, koji pretenduje na poziciju koja vodi u Top 8.

Strateg šampiona Bosne i Hercegovine Nenad Stefanović imao je interesantno izlaganje na konferenciji za medije poslije meča sa Čačanima.

"Mislim da smo odigrali jako dobar meč 35 minuta, faktički prvih pet uopšte nije bilo dobro protiv odlične ekipe koju smatramo kandidatom za plej-of, zajedno sa nama. Rekao bih da smo imali preveliku želju, zbog prve utakmice, koja je bila blizu pa nam je ostala u svježem sjećanju i koja je završena izvanrednom igrom i ubjedljivom pobjedom Borca (97:75). Na toj utakmici, oni su nas nadigrali 38 minuta i 15 sekundi u svim aspektima košarke. Tahničkim, taktičkim, kako god i onda su zatražili tajm-aut na minut 45 do kraja na 25 razlike, što je bilo ponižavanje bez ikakve potrebe iako su klubovi u izvanrednim relacijama. To je detalj koji nas je dodatno motivisao. Nismo se bavili njihovim kretnjama već smo samo gledali snimak te prve utakmice i taj momenat tajm-auta", rekao je Stefanović i potom svima čestitao predstojeću Novu godinu i Božić, posebno ljudima u i oko kluba iz Laktaša.

Potom je kratko sumirao 2025. godinu, u kojoj su njegovi izabranici igrali na tri fronta.

"Mislim da smo ovu godinu završili na izvanredan način, imamo dobar skor u ABA ligi, jako lijepo smo se predstavili u Winline basket kupu, na žalost FIBA Liga šampiona i ta jedna lopta u Njemačkoj (protiv Vircburga, prim.aut), mislm da je bila presudna, ali sve u svemu, vjerujem da smo sada postali tim. Momci dobro izgledaju i ponašaju se, pa se nadam da ćemo biti sve bolji kako bude odmicala sezona", naglasio je šef struke "igosa".

Njegov kolega sa čačanske klupe Saša Ocokoljić je najprije čestitao pobjedu Igokei m:tel na utakmici u Laktašima, koja je prema njegovim riječima, bila "prava prvenstvena, abaligaška".

"Znali smo da će ući jako u utakmicu i da će tražiti revanš za težak poraz koji smo im nanijeli u Čačku. Mi smo dobro otvorili utakmicu, imali odličnih 15-ak minuta. Možda smo potom odigrali mekanije nego što je trebalo i dozvolili im da se vrate u prvom poluvremenu i da uvedu meč u egal. Moglo je da ode na obje strane, možda je presudio njihov bolji šut za tri poena. Mi smo u drugom poluvremenu pogodili samo jednu trojku, a Igokea je šutirala 50 % za tri, pogodili su još nekih šuteva iz izolacije na naš 'svič'. Možda je to bio presudan detalj uz naravno činjenicu da je Igokea plej-of tim, a mi se borimo za opstanak. Nemam šta da zamjerim igračima što se tiče želje i zalaganja, ali neke šuteve nismo ubacili što je preduslov da se trijumfuje u gostima. Da jesmo, vjerovatno bismo ovu utakmicu dobili".

