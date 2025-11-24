Igokea niže debakle: Novi bolan udarac za Aleksandrovčane – minus 22 u Čačku!

Tim Nenada Stefanovića je u velikoj krizi – večeras je u Čačku doživio poraz razlikom od 22 poena (97:75).

Izvor: ABA liga/Borac Mozzart/Dusko Radisic

Košarkaši Igokee m:tel upisali su novi poraz, četvrti u posljednjih pet utakmica...

Ponovo je neuspjeh bio izražen drastičnom razlikom u korist protivničke ekipe - u meču osmog kola ABA lige, Borac je u Čačku trijumfovao rezultatom 97:75.

Loša serija počela je u ABA ligi u duelu sa Klužom (106:85), a nastavilo teškim porazima u FIBA Ligi šampiona protiv Trsta (115:90) i Vircburga (56:85), na šta se nadovezao šamar u večerašnjem meču u Čačku.

Nakon što je na semaforu bio ispisan rezultat 14:11, Borac je zagospodario parketom dvorane u Čačku.

Do ulaska u drugu četvrtinu, ekipa Saše Ocokoljića je serijom 13:0 stigla do prednosti od 16 poena (27:11), postigavši četiri od pet trojki u tom dijelu igre. Nastavili su Čačani u istom ritmu i u nastavku, pa je poslije uspješnog dalekometnog šuta Dijantea Boldvinva "iz ćoška" bilo plus 23 za Borac (35:12).

Poslije isteka minuta odmora koji je poslije toga zatražio Stefanović, Igokea m:tel je uspjela da spoji nekoliko dobrih napada, uz nešto bolju igru u odbrani.

Prišli su "igosi" na minus 11 (40:29), krenuli u napad za jednocifreni zaostatak, ali je završnica drugog desetominutnog perioda ponovo pripala domaćima. Borac je za nešto više od dva minuta napravio novu seriji, ovog puta 13:3, za 53:32 pred drugih 20 minuta.

Ništa se na terenu nije promijenilo u nastavku, tokom kojeg su domaći lako zadržali stečeni kapital i produbili krizu bh. predstavnika.

Kad je riječ o najboljim strijelcima, u domaćem taboru prednjačili su bivši kapiten Igokee Marko Jošilo i Dijante Boldvin sa 15 poena, dok su po 13 upisali Petar Radović, Pavle Nikolić i Nikola Manojlović.

U gostujućem taboru, vrijedi istaći samo Strahinju Gavrilovića sa 24 poena.

BORAC: Olison, Radović 13, Boldvin 15, Nikolić 13, Jošilo 15, Ćurčić 4, Fundić 4, Uskoković 9, Krunić, Čarapić 6, Manojlović 13.

IGOKEA M:TEL: P. Popović 3, Gavrilović 24, Mustapić 3, Ilić 3, Antunović, Rori 6, N. Popović 8, Bes 5, Milosavljević 10, Simanić 3, Jeremić 2.

