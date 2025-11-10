logo
Igokea hitno reagovala nakon povrede Luisa: U Laktaše stigao nekadašnji plej Mege!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
ABA ligaš pronašao zamjenu za povrijeđenog Džekvana Luisa.

Ahmad Malik Rori novi plej Igokee Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Igokea je proteklog vikenda prekinula je niz od dva vezana poraza savladavši u Laktašima ekipu Splita 93:85, ali je na ovom meču ostala bez američkog plejmejkera Džekvana Luisa.

Amerikanac je na terenu proveo samo pet minuta prije nego što je doživio povredu koljena zbog koje mu sada slijedi duža pauza.

Klub iz Aleksandrovca je odmah reagovao i pronašao zamjenu za Luisa, a to je Ahmad Malik Rori.

Tridesetogodišnjem plejmejkeru ovo će biti povratak u ABA ligu, pošto je u sezoni 2022/23 nosi dres Mege.

Rori je tada odigrao 28 utakmica za Megu, uz prosjek od 11,4 poena i 4 asistencije po utakmici.

U Igokeu stiže iz Benfike, a tokom karijere igrao je još za Keravnos, Elan Šalon, Egis Kormend, Balkan i Braunšvajg.

