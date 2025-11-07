logo
Teška povreda pleja Igokee: Džekvan Luis ostao da leži na parketu, saigrači ga iznijeli sa terena

Autor Dragan Šutvić
Džekvan Luis je u igri protiv Splita proveo samo nekoliko minuta.

Teška povreda igrača Igokee Džekvana Luisa Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel igraju ovog petka u Laktašima protiv Splita meč šestog kola ABA lige.

Već u ranoj fazi meča, trener Aleksandrovčana Nenad Stefanović našao se u velikim problemima jer je zbog teške povrede igru morao da napusti Džekvan Luis.

Američki plejmejker našao se u startnoj petorci "igosa",ali je na terenu proveo samo tek nešto više od pet minuta. Nezgodno je stao u jednom trenutku i držeći se za koljeno pao na parket, uz bolne krike. Ostao je da leži na terenu, a saigrači su ga potom iznijeli van parketa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

