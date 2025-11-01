Prvi poraz "igosa" u ABA ligi: Šampion BiH deklasiran u Rumuniji, Kluž ubacio 100+ poena

Poslije tri vezane pobjede, košarkaši Igokee m:tel u subotu su pretrpjeli i prvi ovosezonski poraz u ABA ligi.

Izvor: ABA liga/u-bt.basketball

Nakon trijumfa nad PMP-om, Krkom i Studentskim centrom, izabranici Nenada Stefanovića doživjeli su i prvi neuspjeh u petom kolu regionalnog takmičenja i to na gostovanju u Rumuniji.

KLUŽ - IGOKEA 106:84 (25:20, 27:16, 31:24, 23:24)

Domaćin je na početku napravio seriju 6:0, a bolji ulazak u meč su održavali tokom prve četvrtine, u kojoj su najveću prednost imali od "plus 10" (20:10), ali su "igosi" u samom finišu kvartala uspjeli da prelopolove deficit.

Početak druge četvrtine bio je preslikan kao na početku meča - serija Kluža od 5:0, potom je Igokea m:tel opet prepolovila zaostatak, da bi Rumuni ponovo stekli 10 razlike prvenstveno zahvaljujući američkom dvojcu - Deronu Raselu i Treju Vudberiju.

Stao je napad Igokee u tim trenucima, pa je prednost Kluža dodatno porasla na ogromnih "plus 16", s kojim se otišlo na odmor u poluvremenu (52:36).

Već na početku trećeg perioda, Kluž je povisio prednost na 20+ razlike (najviše 23) i praktično je već tada bilo jasno da će "igosi" zabilježiti prvi poraz na "Jadranu".

U posljednji period se ušlo sa 23 razlike u korist rumunske ekipe, pa je Igokea m:tel do kraja doživjela ubjedljiv poraz.

Najefikasniji kod Aleksandrovčana bili su Brin Tajri sa 25 poena, Strahinja Gavrilović je postigao 13 a na korak od dvocifrenog učinka stigli su još i Boriša Simanić i Nikola Popović sa po devet pogodaka. U rumunskom timu prednjačili su Deron Rasel sa 23 Ajverson Molinar sa 17 i Trej Vudberi sa 14 koševa.

(MONDO)