Prva pobjeda Igokee u Ligi šampiona! Trst bez rješenja za Tajrija, Aleksandovčani postigli 10 trojki za poluvrijeme

Ekipa Nenada Stefanovića savladala je Trst i osvojila prve bodove u FIBA Ligi šampiona.

Poslije dva uzastopna gostujuća poraza (Galatasaraj 94:82, Vircburg 70:68), Igokea m:tel je večeras uknjižila prvu pobjedu u FIBA Ligi šampiona. Tim Nenada Stefanovića dočekao je ekipu Trsta i trijumfovao rezultatom 91:76.

Domaći košarkaši bili su u prvom poluvremenu izutetno raspoloženi kad je riječ o šutu za tri poena, pa su tako materijalizovali čak 10 od 16 šuteva. Prvo su se nizali pogoci Džekvana Luis, Brina Tajrija i Dževona Besa, pa je pri rezultatu 17:8, pa je Izrael Gonzalez bio primoran da reaguje tajm-autom.

Bivši trener berlinske Albe, međutim, nije uspio da prekine seriju domaćih. Nastavili su internacionalci iz SAD u istom ritmu, pa su uslijedile nove trojke Tajrija i Besa za plus 13 (23:10), da bi pola sekunde prije kraja prvog kvartala Tajri pogodio dalekometni šut uz faul. Iskoristio je potom i dodatno slobodno bacanje, pa je ekipa iz Aleksandrovca na ulasku u drugi kvartal odmakla 15 koraka Italijanima (27:12).

Amerikancima se u drugoj četvrtini pridružio i Boriša Simanić. Poslije trojke u prvom napadu tog perioda, dodao je još pet poena do odlaska na odmor, dok je u završnici druge četvrtine ponovo briljirao Tajri, vezavši dvije trojke za 46:27 i 51:33.

Trst je odlično djelovao u prvih nekoliko minuta treće četvrtine. Italijanski tim je stigao do jednocifrenog zaostatka za domaćima (61:52), ali je Igokea m:tel odbila dalji napad gostujućeg tima serijom 9:1, za plus od 17 poena (70:53) pred završnih 10 minuta.

Nije Igokea m:tel u preostalom vremenu dozvolila gostima da ozbiljnije zaprijete, rutinski sačuvavši prednost, uz veliku razliku koja može da ima presudni značaj u borbi za plasman u nokaut fazu.

Igrači Trsta nisu večeras imali rješenje za sjajnog Brina Tajrija, koji se na kraju zaustavio na 27 poena. Od toga je čak 18 bilo van linije od 6.75 poena, a odličnom poenterskom učinku dodao je i šest asistencija.

Drugi strijelac tima bio je Džekvan Luis sa 13 poena, kapiten Dragan Milosavljević je u trijumfu učestvovao sa 11, dok su po 10 dodali Strahinja Gavrilović i Boriša Simanić.

U timu Trsta prednjačio je Madi Sisoko sa 17 poena, dva manje je postigao Džemijus Remzi, dok je 13 uknjižio Džerod Athof.

Narednu utakmicu u FIBA Ligi šampiona Igokea m:tel odigraće 4. novembra, kada će gostovati večerašnjem rivalu. Do tada će odraditi dva meča u okviru ABA lige, oba na gostujućim terenima - protiv Studentskog centra (26. oktobar) i Kluža (1. novembar).

IGOKEA M:TEL: Sizer 2, Luis 13, P. Popović 3, Gavrilović 10, Tajri 27, Mustapić, Ilić 2, Antunović, N. Popović 5, Bes 8, Milosavljević 11, Simanić 10. Trener: Nenad Stefanović.

TRST: Toskano-Anderson 4, Ros 9, Deanđeli, Athof 13, Razije 3, Sisoko 17, Kandusi 4, Januci, Braun 9, Bruks, Moreti 2, Remzi ‚5. Trener: Izrael Gonzalez.







