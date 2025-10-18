Igokea dominantna protiv Krke: Sjajna treća četvrtina donijela novu pobjedu u ABA ligi

Košarkaši Igokee savladali su Krku rezultatom 87:71 i upisali novu pobjedu u ABA ligi. Ključni period bio je treća četvrtina, kada su "igosi" postigli 30 poena.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel nastavili su pobjednički niz u ABA ligi, potvrdivši da i ove sezone imaju ambiciju da budu među najkonkurentnijim timovima regionalnog takmičenja.

U duelu odigranom večeras, tim iz Laktaša savladao je Krku rezultatom 87:71, čime su slovenačkom predstavniku nanijeli treći poraz u dosadašnjem dijelu sezone.

Prelomni trenutak utakmice dogodio se u trećoj četvrtini, kada je Igokea zaigrala furiozno u napadu i ubacila 30 poena, uz odličnu igru u defanzivi kojom su rivala sveli na svega 15 poena u tom periodu.

Najbolji u redovima domaćih bio je Džekuan Luis, koji je ubilježio 14 poena, uz tri asistencije i jedan skok. Odličnu podršku imao je u Draganu Milosavljeviću sa 13 poena, te u Strahinji Gavriloviću i Nikoli Popoviću, koji su dodali po 12 poena.

Kod gostiju iz Novog Mesta najraspoloženiji je bio Sukmail Maton sa 14 poena i četiri skoka, dok su Viktor Bejli i Lovro Urbih ubacili po 10 poena.

"Nema biranja utakmica"

Po završetku meča na konferenciju za medije došao je trener domaćeg tima Nenad Stefanović.

"Čestitam mojim momcima na najboljoj utakmici od kada smo zajedno u oba smjera, defanzivno i ofanzivno. Baš sam komentarisao sa stručnim štabom da zbog svega što se dešavalo na pripremama, imam utisak da smo kao da je 1. septembar i kako treba da izgledamo tada, a ne 18. oktobra. Meni je bilo bitno da ne 'biramo' utakmice, već da moramo 120 odsto da igramo i treniramo i smatram da smo to danas demonstrirali. Bili smo dobri, fokusirani, tačni. Zbog ritma utakmica, fantastično smo raspodijelili minute, dosta igrača sa dvocifrenim učinkom. Čestitam i Krki, nije lako spremati meč za njih i za kolegu Jakaru koji radi sjajan posao. Pozivam publiku da napuni halu, mislim da ovi momci 'ginu' za ovaj klub i dres i bilo bi lijepo da imamo punu halu i podršku sa tribina", rekao je Stefanović

Na kraju je imao emotivno izlaganje.

"Zloupotrebiću ovu konferenciju. Posvetiću ovu pobjedu osobi koja više nije sa nama, ali meni je bila bitna i žao mi je što više nije sa nama", zaključio je Stefanović.



