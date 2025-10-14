Novi poraz Igokee m:tel u Ligi šampiona: Aleksandrovčani poklekli u Njemačkoj četiri sekunde prije kraja

Tim Nenada Stefanovića poražen je u duelu sa Vircburgom poenima postignutim u posljednjim trenucima.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Igokea m:tel upisala je i drugi poraz u novoj sezoni FIBA Lige šampiona.

Poslije gostovanja Galatasaraju, koji je došao do pobjede rezultatom 94:82, tim Nenada Stefanovića je večeras poklekao i u Njemačkoj, u susretu sa Vircburgom, koji je poene vrijedne pobjede rezultatom 70:68 postigao četiri sekunde prije kraja.

Ekipa iz Aleksandrovca je najvećim dijelom prve četvrtine bila u prednosti, pa je tako na semaforu dvorane u Njemačkoj pisalo 5:10, 9:12, 15:19. Uvodni kvartal bio je, međutim okončan vođstvom domaćeg tima, nakon poena Dejvida Monkata, kojima je stavljena tačka na seriju Vircburga 6:0.

Tim nekadašnjeg stratega Olimpije i Partizana Saše Filipovskog stekao je prvu "osjetniju" prednost na četiri i po minuta prije kraja prvog poluvremena. Vircburg je tada trojkom Džonatana Stouva stigao do kapitala od šest poena (34:28), pa je trener gostiju Nenad Stefanović morao da zatraži tajm-aut.

Ubrzo je to morao da uradi još jednom, kada je Edi Edidžin odveo Vircburg na osam koraka odstojanja (38:30). Urodilo je to plodom jer je Igokea m:tel prije odlaska na pauzu prepolovila minus (38:34), zahvaljujući preciznosti Najdžela Sitera sa linije za slobodna bacanja i dvojkom Brina Tajrija četiri sekunde prije posljednjeg oglašavanja sirene.

Gostima je pripao i početak trećeg kvartala. Preokrenula je Igokea m:tel rezultat i situaciju na terenu (40:41), a onda posustala u drugom dijelu četvrtine, dozvolivši Vircburgu da u završnici ponovo dođe do četiri poena prednosti (54:50).

Uspijevala je ekipa Nenada Stefanovića da održava korak za domaćima. Prilazili su gosti u posljednjem kvartalu par puta na dva poena zaostatka (59:57, 61:59), ali su se u nešto većem problemu ponovo našli na nešto više od tri minuta do kraja meča.

Vircburg je tada odmakao na 65:59, Igokea m:tel je nakon tajm-auta trojkom Tajrija uhvatila priključak, ali je odmah potom uzvratio Devion Minc, nakon ofanzivnog skoka njegovog tima. Nije se, međutim, predavao bh. predstavnik. Nošen Najdželom Sizerom, koji je vezao šest poena, od čega četiri sa linije za slobodna bacanja, tim iz Aleksandrovca je 29 sekundi prije kraja "poravnao" na 68:68.

Poslije minuta odmora koji je zatražio Filipovski, Vircburg je krenuo u napad i realizovao ga preko Markusa Kara, koji je poentirao četiri sekunde prije kraja. Krenula je Igokea m:tel u posljednji napad, ali je Minc presjekao jedan pas Brina Tajrija, pa je slavlje domaće ekipe moglo da počne.

Takmičenje u FIBA Ligi šampiona Aleksandrovčani nastavljaju sljedećeg utorka, kada će na parketu dvorane u Laktašima dočekati tim Trsta. Prije toga će na istom mjestu, predstojeće subote, dočekati Krku u okviru ABA lige.

VIRCBURG: Hercog, Šefs, Safer, Kar 12, Minc 11, Ajvi 11, Skladanovski, Stouv 13, Edidžin 12, Tompson 2, Pjanić 2, Monkat 7. Trener: Sašo Filipovski.

IGOKEA M:TEL: Sizer 15, Luis 5, Tajri 12, Mustapić, Ilić 5, Antunović, Popović 11, Bes 4, Milosavljević 6, Simanić 6, Jeremić 4. Trener: Nenad Stefanović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)